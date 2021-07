El Córdoba, sin partido en Puente Genil por casos de Covid-19 en el Salerm

Tampoco este verano parece va a ser sencilla la pretemporada. No tanto por la mayor o menor exigencia en el trabajo o por la dificultad de preparar la siguiente campaña, ni por ningún otro factor de este tipo. Complicada se presenta, al menos de inicio, por la pandemia de Covid-19. Porque la crisis sanitaria no deja de afectar a la vida en todos sus ámbitos. La última muestra de este hecho es la suspensión del primer amistoso del Córdoba. El conjunto blanquiverde no se va a medir el viernes al Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario Poli, tal y como estuviera previsto, debido a la detección de varios casos de Covid-19 en la plantilla rojinegra.

El anuncio de la cancelación ha llegado este miércoles, ya entrada la noche, por medio de un mensaje en redes sociales de la entidad de la Campiña Sur. “Desde el club se comunica la suspensión del partido frente al Córdoba tras la detección de varios casos positivos de Covid-19”, ha expuesto el Salerm al respecto. Por suerte, “los jugadores afectados se encuentran asintomáticos y bien de salud”. El conjunto blanquiverde iba a medirse al dirigido por Keko Rosano en su feudo el viernes a partir de las 21:00. Éste era el primer choque de preparación para ambos equipos, que ahora han de esperar. Sobre todo en el caso del cuadro rojinegro, al menos en teoría, dada la circunstancia.

Así, el Córdoba ve aplazado su estreno en cuanto a bolos veraniegos. Si bien nunca es descartable que el club procure, de forma exprés, la programación de otro choque. Sea como fuere, el primer amistoso en el calendario hoy por hoy, tras la suspensión del fijado en Puente Genil, llega el próximo sábado. Entonces, el equipo entrenado por Germán Crespo se enfrenta, si nada lo impide, al Linares. El conjunto jiennense, por cierto, visita El Arcángel. A las 20:30 arranca un partido que finalmente va a contar con 1.000 espectadores, como mucho, tras subir la provincia al nivel 3 de alerta sanitaria por el coronavirus.

Sobre el duelo con el Salerm, el cuadro rojinegro echó a andar esta semana con una plantilla también muy renovada. Tanto que incluso su entrenador es nuevo. La salida de Diego Caro para firmar con el Córdoba, precisamente, para su equipo dependiente provocó la llegada de Keko Rosano a su banquillo. Los dos clubes daban continuidad, por otro lado, al enfrentamiento de la anterior pretemporada.