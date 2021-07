Preparado para arrancar otra intensa pretemporada

Menos de 24 horas restan para que el balón vuelva a rodar en El Arcángel. En un día, y no completo desde la tarde de este domingo, es lo que falta para que eche a andar. Porque el Córdoba comienza su pretemporada, que de nuevo va a ser intensa, en la mañana del lunes. Y precisamente el estadio va a ser el escenario del entrenamiento que va a significar el punto de partida de un conjunto blanquiverde muy remodelado en relación con la anterior campaña. La profunda renovación del primer equipo no es más que la consecuencia del traumático desenlace del curso 2020-21, que supusiera, como es sabido, el descenso de la entidad a Segunda RFEF. O a cuarta categoría, para que se entienda dentro del también muy reconfigurado fútbol español a partir de divisiones profesionales -Primera y Segunda-. Sea como fuere, el cuadro califal está preparado para arrancar y lo hace con un objetivo ineludible, el ascenso.

Las circunstancias obligan a un período de preparación atípico en muchos aspectos. De entrada, el conjunto blanquiverde va a comenzar con su trabajo en El Arcángel y no en la Ciudad Deportiva, como suele ser habitual. Este hecho viene motivado por la necesaria recuperación de los campos naturales de las instalaciones del Camino de Carbonell tras un mes sin labores de cuidado. Resultado es esto del lanzamiento que sufrió, por vía judicial, el Córdoba de la infraestructura. Al menos, el club solventó tan importante problema y alcanzó un acuerdo de cesión, el primero real, de los terrenos. Con todo, mientras se acondicionan los verdes principales, la dirección técnica de la primera escuadra blanquiverde prevé utilizar el césped artificial para la adaptación al medio, por decirlo de alguna forma: en la 2021-22 tiene varios partidos en sintético.

Por otro lado, salvo que exista un giro de los acontecimientos, el Córdoba no va a vivir su tradicional stage en otro territorio. Un hecho éste que es producto del descenso de categoría y de la consiguiente reconfiguración del proyecto Infinity y Unión Futbolística Cordobesa (UFC), también y sobre todo en el apartado económico. No queda otra que reducir costes, lo que también tiene su relevancia en la confección de la plantilla con rebajas salariales y fichajes con nóminas más reducidas que las habituales. Quizá el Parque Periurbano de Los Villares sea de nuevo escenario de entrenamientos físicos del conjunto blanquiverde, como ya sucedió alguna década atrás. Aunque con un mes y medio, aproximadamente, de pretemporada y con la canícula ahí, tampoco resulta improbable que en un momento dado la entidad busque un lugar de más liviandad.

En cualquier caso, y este apunte es el más positivo de todos, el conjunto blanquiverde inicia el proceso de preparación para la nueva temporada con la plantilla tan perfilada que apenas le restan dos piezas más. Al menos es lo fijado hoy por hoy en la dirección deportiva del club, comandada por Juan Gutiérrez Juanito. La intención es compartida por el técnico, que fue precisamente quien informó el pasado viernes de que la idea es firmar únicamente un delantero y un central sub 23. Y para ambos puestos cuenta con candidatos el Córdoba: Adrián Fuentes, que terminó la pasada campaña en el Murcia, y Ricardo Visus, que sería cedido otra vez por el Betis. Mientras se cierran o no dichas incorporaciones, así como la rescisión acordada de Fernando Román, el preparador califal puede dirigir al primer equipo con la inmensa mayoría de sus jugadores.

A todo esto, el entrenador es Germán Crespo, que asume la responsabilidad de llevar al Córdoba a Primera RFEF después de una notable temporada en el B. Y también de estar al frente del vestuario principal en los tres últimos partidos de la 2020-21. Logra su promoción definitiva y muestra una enorme ilusión, pese a que es sabedor de lo que significa ocupar un banquillo como el local de El Arcángel. Por tanto, el granadino va a ser el encargado de obtener el mejor rendimiento posible de una plantilla en poco parecida a la del anterior curso. No en vano, diez son las caras nuevas que va a haber ya el lunes en el inicio de la pretemporada. Y el número va a crecer hasta doce, como quedó dicho. Todos los recién llegados, que vivieron su primera jornada como califales el pasado viernes con los pertinentes reconocimientos médicos, se suman a sólo siete supervivientes del desastre del anterior ejercicio liguero. Aunque realmente son nueve los futbolistas que siguen en la entidad pues se deben añadir a la lista Luismi Redondo y Carlos Puga. Ambos pasan al vestuario principal definitivamente tras ascender del equipo dependiente.

Si no existe sorpresa, son 19 los jugadores que van a arrancar la pretemporada en la mañana del lunes. Bueno, lo lógico es que sean más. Esta cifra corresponde a quienes conforman la plantilla y a la misma han de sumarse los futbolistas del filial que también entren en acción. Dos de ellos se sitúan a medio camino entre uno y otro equipo pues se convierten en integrantes del primero pero muy probablemente con fichas del B. Se trata de Álex Meléndez y Julio Iglesias, que completan un conjunto blanquiverde muy equilibrado entre la madurez -o veteranía si se prefiere- y la juventud. A todos ellos ha de vérseles sobre el césped de El Arcángel en el inicio de un período de preparación que además incluye un exigente calendario de amistosos. No tanto por la categoría de los rivales sino más por el número de encuentros.

Hasta diez partidos estivales programó el Córdoba para la primera plantilla, con cuatro de ellos, por cierto, en feudo propio. Ésta es una de las novedades más atractivas para los aficionados, ya que van a tener opción de seguir la evolución del cuadro califal ante otras escuadras en su estadio. El plan lo trazó la entidad, a todo esto, para no viajar en exceso tampoco en el resto de enfrentamientos. Tanto es así que todos los duelos se van a disputar en Andalucía y en escenarios no muy lejanos si no cercanos. Y es más, dos de esos seis choques restantes van a darse en la provincia, uno en Puente Genil y otro en Pozoblanco. Precisamente el Salerm es el equipo ante el que la escuadra de Germán Crespo va a comenzar su preparación con encuentros. Le visita el 30 de julio, viernes, en el Manuel Polinario Poli.