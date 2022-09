El Córdoba CF, el mejor ataque y defensa de la Primera RFEF

Dice el dicho que no hay mejor ataque que una buena defensa pero, en el caso del Córdoba CF, también se aplica el hecho de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y es que el fulgurante inicio del conjunto dirigido por Germán Crespo, con un pleno de victorias en los cinco primeros encuentros de liga, ha propiciado que los blanquiverdes se aúpen hasta la primera plaza del Grupo I de Primera RFEF. Sin embargo, no solo se quedan ahí los buenos datos ya que, siendo el líder del Grupo I, los quince puntos cosechados también le permiten colocarse como el mejor equipo de toda la categoría de bronce y, además, ser el conjunto más goleador y uno de los menos goleados.

Catorce goles a favor y tan solo dos en contra. Más tantos sumados que nadie, y menos dianas encajadas que ningún otro. Los datos pueden no sorprender a muchos pero, sin embargo, cabe recordar la condición de equipo recién ascendido que atesora el Córdoba CF. Si bien es cierto que el dominio mostrado por los de Germán Crespo el pasado año en Segunda RFEF fue mayúsculo, nadie esperaba que ese dominio se trasladara también a Primera RFEF o, al menos, no de una manera tan evidente. En el mejor arranque liguero de su historia, el Córdoba CF no solo ha vencido sus cinco primeros encuentros sino que, además, ha convencido en todos ellos, logrando una diferencia de más de un gol en cuatro de ellos.

Otro dato especialmente remarcable es el del número de goleadores del Córdoba CF: hasta ocho futbolistas han visto ya puerta. Los dos más recientes, Sergio Benito y Javi Flores, se han unido a Kike Márquez, Simo, Willy Ledesma, Antonio Casas, Diarra y Carracedo como anotadores en esta campaña, indicando así lo repartido que se encuentra el gol entre la plantilla califal. En la clasificación de máximos anotadores se encuentran, con tres goles cada uno, Kike Márquez, Simo y Willy, mientras que el resto de los mencionados con anterioridad suman un tanto cada uno, ascendiendo esa cifra anotadora hasta los catorce goles.

Así, las goleadas sumadas ante Unionistas de Salamanca (4-1), Fuenlabrada (3-0) y Cultural Leonesa (0-3) han servido para que el equipo de El Arcángel promedie 2.8 goles por encuentro, habiendo anotado al menos dos dianas en todos y cada uno de ellos. Además, el único duelo que resolvió por diferencia de un tanto fue la visita al RC Celta de Vigo B, donde el tanto de los vigueses llegó en los últimos compases del encuentro y en ningún caso puso en peligro el encuentro. Además de ese gol, el único otro tanto que ha encajado Carlos Marín hasta el momento ha sido en el primer partido contra Unionistas de Salamanca, cuando el Córdoba ya iba 2-0 por delante en el marcador.

Así, con esos catorce goles anotados, el Córdoba CF es el equipo más goleador de toda la Primera RFEF. En lo que se refiere a defensa, los dos tantos encajados por Carlos Marín le colocan, también, como el menos goleado del Grupo I. Mirando hacia el Grupo II, hay otros equipos que igualan esta marca: Alcoyano, Barcelona Athletic, Eldense y Numancia. Sin embargo, ninguno de ellos es capaz de emular la cifra goleadora blanquiverde, quedando, en el mejor de los casos, con cuatro dianas menos que los de Germán Crespo. Unos datos que reflejan el dominio que el Córdoba CF ha ejercido hasta el momento, y que tratará de prolongar por una semana más en El Arcángel ante el San Sebastián de los Reyes el próximo domingo.