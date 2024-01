El Córdoba CF y un equilibrio 'top' en ambas áreas

A nadie se le escapa a estas alturas que el Córdoba CF no atraviesa su mejor momento de la temporada. Atrás quedó ya ese gran desenlace del 2023, en el que los blanquiverdes se erigían como el mejor equipo de toda la Primera RFEF. Sin embargo, el arranque del nuevo año ha traído numerosos problemas, lo cual ha hecho que el plantel apenas haya podido sumar un triunfo en los últimos cuatro compromisos. Y aún así, el equipo sigue sobreviviendo en la zona noble de la clasificación. Bien es cierto que Castellón e Ibiza, de largo los dos equipos más fuertes de toda la división de bronce nacional, están a estas alturas un peldaño por encima del resto, aunque los cordobesistas mantienen ganado el pulso a equipos como Málaga, Recreativo de Huelva o Antequera. El club califa se encuentra actualmente en la tercera posición del Grupo II y debiendo lidiar con una circunstancia de falta de efectivos que ha afectado notablemente al rendimiento del equipo.

De hecho, en los últimos partidos, Iván Ania, ya sea por lesiones o sanciones, ha dispuesto siempre de la defensa justa para sacar cuatro jugadores con ficha del primer plantel, teniendo que recurrir incluso en algún caso al filial. Pero es que esa situación, como ya se sabe, se incrementará este fin de semana, puesto que solo hay disponible un central, por lo que todo indica que el técnico tendrá que recurrir de nuevo al segundo equipo. Además, a la espera de los fichajes necesarios, el centro del campo también se ha visto limitado con varios jugadores que han pasado o se encuentran actualmente en la enfermería, así como la delantera, el puesto mejor dotado actualmente, pero que también ha sufrido el lastre de las lesiones a lo largo de curso.

No son pocos los motivos que, uniéndose al hecho de tener una plantilla corta, harían que cualquier proyecto se tambaleara y perdiera el rumbo fijado. No obstante, de momento, el Córdoba CF, en gran medida gracias a un rendimiento que está en el top de Primera RFEF en ambas áreas, se mantiene en la pomada. Así es, ya que los blanquiverdes han firmado 34 goles a favor y han encajado únicamente 19 en 20 partidos, lo que deja un balance positivo de 15 dianas. Esa estadística sitúa a los cordobeses en el podio entre tantos convertidos y recibidos. En concreto, los de Ania estarían en la tercera posición, pero no solo del Grupo II, sino de toda la categoría.

Una división que se ha demostrado que tiene mayor nivel en el grupo de los cordobesistas, dado que esa clasificación la encabezan precisamente el Castellón (+27) y el Ibiza (+25), seguidos del conjunto califa. Ya en cuarta posición aparecería el primer equipo del Grupo I, siendo éste el Gimnàstic Tarragona, que es segundo, con un +13, mientras que el quinto sería el Celta Fortuna (tercero en su grupo) con un +12. Por si fuera poco, el Málaga, con un +11 actualmente, mejora los números de la Ponferradina, que encabeza la clasificación en el otro grupo, pero apenas dispone de un +10 entre tantos anotados y encajados.