Termina el trabajo en el césped, empieza en los despachos

Ahora sí que sí. Tras una temporada para olvidar en lo deportivo, la primera plantilla del Córdoba CF ha empezado sus particulares vacaciones después de conseguir descender al club a la cuarta categoría del fútbol español. Tras la debacle, la entidad blanquiverde se prepara para una reestructuración a nivel de oficinas, pero sobre todo en el ámbito deportivo, donde ya conocemos las salidas de Rafa Sánchez y Miguel Valenzuela. Gracias a esto y al problema complejo que llegará en las próximas semanas, la directiva califal está en continuos contactos con varios directores deportivos para que, en el caso de que se afirme por parte de la propiedad bareiní, formen equipo con Juan Gutiérrez Juanito con el fin de planificar al primer plantel. Todo hace apuntar a que hay un nombre encima de la mesa que adelanta, por el momento, a todos los demás, aunque sin nada firmado en la actualidad.

Tras despedirse del Badajoz al mismo tiempo que Miguel Valenzuela del Córdoba CF, David Vizcaíno tiene opciones de aterrizar en la capital cordobesa en los próximos días. El director deportivo almeriense gusta y mucho a la directiva blanquiverde y puede ser un complemento para un Juanito que ya ha comunicado sus deseos de seguir, aunque la última palabra será, como siempre, para la propiedad bahreiní. Vizcaíno ha decidido dejar el CD Badajoz después de confeccionar una plantilla que ha rendido a un gran nivel tanto en la primera como en la segunda fase del Grupo V. A pesar de que consiguió certificar con muchas jornadas de antelación su participación en el play off por subir a Segunda División, el club pacense no logró vencer al modesto Amorebieta en la final de la promoción (0-1) y se quedó a las puertas de conseguir el ascenso al fútbol profesional. Tras este duro varapalo, el almeriense ha decidido que no continuará más en Extremadura y su destino puede ser el Córdoba CF.

El que finalmente esté en el departamento de la dirección deportiva tendrá un duro trabajo por delante en estas semanas o incluso meses. La debacle de temporada por parte del Córdoba CF y la diversa relación contractual de los jugadores con la entidad califal provoca una reestructuración a gran escala de la plantilla. De hecho, no es de extrañar que los movimientos empezasen a surgir a lo largo de la próxima semana, en medio de las vacaciones de los profesionales y parte del personal no deportivo. Aun así, otra de las problemáticas que tendrá que hacer frente la nueva dirección deportiva será qué profesional del plantel pasado debe quedarse para intentar devolver al club a la tercera categoría del fútbol español lo antes posible, aunque también existe la posibilidad de que haya jugadores con contrato que no continúen durante la próxima temporada defendiendo el escudo ribereño.

Por otro lado, tan solo Miguel de las Cuevas de los jugadores que finalizan su contrato el próximo mes de junio ha expresado su deseo de continuar en el Córdoba CF para la siguiente temporada. Por su parte, Isaac Becerra, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Darren Sidoel, el propio De las Cuevas, Moutinho, Carlos Valverde y Piovaccari terminan su relación contractual con el club blanquiverde este mismo verano. Además, hay tres profesionales que, a pesar de que, en teoría, tienen contrato más allá del próximo mes, no saben si podrán defender la elástica andaluza sobre el césped. Y es que la directiva entiende que el contrato de Javi Flores, Willy y Edu Frías no es válido si el equipo compite en esta Segunda RFEF, por lo que habría que renegociarlos en el caso de que se quieran sus servicios en esta nueva división. Gracias a esto, la próxima dirección deportiva tendrá un duro trabajo por delante para planificar una plantilla, además de incorporar a un entrenador de garantías o darle continuidad al técnico Germán Crespo, que tendrá que mostrar un nivel extraordinario en la cuarta categoría del fútbol español.