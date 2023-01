El Córdoba CF cancela la cesión de Cedric Teguia

Una salida más de un jugador que tampoco ha terminado de convencer a la parcela blanquiverde. El Córdoba CF confeccionó un equipo a lo largo del pasado verano que consistía en mantener el bloque que logró el ascenso a Primera RFEF con tanta solvencia y mezclarlo con ciertas piezas que ya tenían experiencia en esta categoría. Sin embargo, hay futbolistas que no han terminado de acoplarse a lo que pedía el técnico Germán Crespo y después de las salidas de Álex Bernal, José Cruz y Sergio Benito a petición propia, la entidad blanquiverde ha decidido cancelar la cesión de Cedric Teguia.

En efecto. El Córdoba CF ha informado de esta decisión a través de un comunicado expuesto en su página web y que ha compartido mediante sus redes sociales. “El Córdoba CF, el Atlético de Madrid y el jugador Cedric Teguia han llegado a un acuerdo para resolver el acuerdo de cesión del futbolista. Desde el Córdoba CF le deseamos la mayor de las suertes en sus futuros proyectos”, ha culminado el escrito.

Por su parte, el extremo español no ha podido tener la regularidad necesaria en su paso por el Córdoba CF. Tras venir cedido procedente del Atlético de Madrid, su etapa en el Celta de Vigo B parecía darle un colchón de confianza, aunque nada más lejos de la realidad. Después de realizar una notable pretemporada, Cedric Teguía no ha gozado de la continuidad para desplegar su nivel vistiendo la elástica blanquiverde, disputando once encuentros, tres de ellos como titular, además del de Copa del Rey ante el CP Cacereño. Por ello, el jugador colchonero busca su sitio en Primera RFEF después de marcharse de la entidad califa.