Aumenta la lista: 800 abonados podrán acudir a El Arcángel el domingo

Más refuerzos para un partido que se considera vital. El principal objetivo del Córdoba desde su llegada a esta Segunda División B siempre ha sido ascender por la vía rápida al fútbol profesional. Sin embargo, esta categoría está tan igualada que el hecho de no conseguir una regularidad en los resultados hace que el nivel sea muy parejo. Debido a esto, la mala dinámica cosechada por el club blanquiverde en el inicio de la segunda vuelta ha hecho que los pupilos dirigidos por Pablo Alfaro no tengan ni una mísera oportunidad de fallar en las últimas tres jornadas que restan de primera fase -ante Real Murcia, El Ejido y Betis Deportivo-. Aun así, no todo son malas noticias. La entidad califa ha anunciado a través de un video publicado en sus respectivas redes sociales que tendrán un nuevo apoyo para el partido que enfrentará al cuadro cordobés y al plantel pimentonero. "No podemos ganar esta guerra solos. Llegan los refuerzos", relata el montaje audiovisual.

Y es que después de conocer que 400 espectadores puedan sentarse en las gradas de El Arcángel, la Junta de Andalucía ha comunicado que la provincia califa ha accedido al nivel 2 de alerta sanitaria y permite que los aforos aumenten a 800 personas en espacios abiertos y a 400, en cerrados. Por ello, el Córdoba ha confirmado este hecho y ha publicado el nuevo listado de abonados que podrán vivir el encuentro ante el cuadro murciano. "Tras la rebaja del nivel de alarma por la situación pandémica y la ampliación del aforo a 800 espectadores para el próximo encuentro del Córdoba CF ante el Real Murcia, que se disputa el domingo a las 18:00, se ha procedido a un nuevo sorteo de entradas entre el millar de aficionados que habían solicitado su participación en el área social del club", explica el club en su comunicado.

Aun así, el Córdoba ha querido dejar claro que se han eliminado a aquellos abonados que, habiendo sido agraciados en el primer sorteo, se han puesto en contacto con el club para renunciar a su entrada. Por tanto, esas localidades se han vuelto a sortear entre los hinchas que habían solicitado su participación previamente. Asimismo, los agraciados podrán recoger sus entradas en taquillas a partir del jueves en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00; el sábado, de 10:00 a 14:00 horas y, el día de partido, desde las 16:00 horas. "Por favor, rogamos no se deje para última hora y evitemos entre todos las colas", advierte la entidad. Una noticia que ilusiona a una parcela cordobesista que volverá a El Arcángel con el objetivo de apoyar al primer equipo blanquiverde en un envite muy importante para sus aspiraciones. Todo o nada, pero con los aficionados en la grada.