El Córdoba CF abre la opción de eliminar el límite de abonados

Un anuncio que deja más tranquilidad a una parcela que pedía a gritos que el límite de abonados fuese más flexivo, sobre todo por la alta demanda de aficionados que querían formar parte del proyecto que ha devuelto a Córdoba al fútbol profesional. Aprovechando la presentación del acuerdo de patrocinio entre el Córdoba CF y el Ayuntamiento de Córdoba en el Salón de Plenos del Consistorio capitalino, Antonio Fernández Monterrubio, el CEO de la entidad blanquiverde, ha tratado los temas de actualidad referentes al club y ha dejado la puerta abierta a una posible modificación en la campaña de socios.

Y es que el consejero delegado ha adelantado que, gracias a las citas previas que ya fueron planificadas con anterioridad, el Córdoba CF ha conseguido ya 15.600 abonados, 600 más del límite que impusieron al principio de la campaña, cosa que puede ser que cambie. “La semana que viene ya veremos, a lo mejor hay alguna novedad”, ha explicado Antonio Fernández Monterrubio a la pregunta si se espera algún cambio en este sentido. Por tanto, el CEO deja abierto que ese límite se elimine y que los aficionados así lo deseen tengan una nueva oportunidad para hacerse con su carnet para la presente temporada en Segunda División.

Asimismo, no es el único tema que se ha tratado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba, ya que Monterrubio ha desvelado que hasta tres empresas luchan por convertirse en patrocinador principales del Córdoba CF, siendo una con sede en territorio califal y en el que él mismo siente debilidad. Aun así, este acuerdo tiene muy difícil que llegue en agosto, por lo que influiría en el límite del mercado invernal.

Por otro lado, la ventana veraniega de incorporaciones también ha salido a la palestra, más aún después del reciente interés del Córdoba CF por Marvel, quien Monterrubio reconoce que es “un gran jugador” pero no puede comentar nada sobre un futbolista que, actualmente, no viste la elástica blanquiverde. Además, la situación de Antonio Casas sigue enturbiando el ambiente, aunque no tiene pinta de cambiar, sobre todo en los próximos días. Sin embargo, “no se puede descartar nada en los próximos días del mercado”, sobre todo después de que la entidad blanquiverde busque “dos incorporaciones rápidas” que deje cubiertas todas las posiciones. “Nos esperaremos a los últimos días, pero solo por algo que mejorase a lo que tenemos”.

La última incorporación del Córdoba CF ha sido la de Jude Soonsup-Bell, quien tendrá difícil estar disponible para el encuentro ante el Burgos por su complicada inscripción, aunque es un fichaje que estaba en la mira blanquiverde muchas semanas. “Queriamos un chico joven con esas características. Ha sido una negociación larga pero agradezco el trato que hemos recibido. Hay que darle tiempo y necesita aclimatación”, ha explicado un Antonio Fernández Monterrubio que ha comprendido, a su vez, que Kike Márquez quiera ir a los Tribunales por su despido, aunque, según su versión, llegó después de plantearle un acuerdo por parte del club y el propio jugador no quiso aceptarlo.