Otro más: Carlos Puga rompe un nuevo récord

Un récord más batido para una de las grandes promesas de la plantilla blanquiverde. Desde que comenzó esta temporada, el Córdoba está disfrutando de lo lindo sobre el césped. Tras una serie de campañas donde las estadísticas se han roto de manera negativa e incluso logrando el mayor número de descensos posibles en menos años, la entidad blanquiverde encaraba este curso regular con la intención de ser el referente en la cuarta categoría del fútbol español y que su participación en Segunda RFEF fuese efímera. De hecho, esto parece que se va a lograr aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Por el momento, la plantilla califal marcha primera en el Grupo IV y ha conseguido acceder a la gran final de la Copa RFEF, eliminando a equipos de superior división como la Balompédica Linense. Gracias a esto, los jugadores que componen el primer equipo han batido varios récords a lo largo de esta dinámica positiva y el último en conseguir alguno ha sido Carlos Puga.

El extremo granadino ya era una pieza fundamental en el filial dirigido por Germán Crespo, aunque no era capaz de dar el salto al primer equipo a lo largo de la temporada pasada porque no se había ganado la confianza tanto de Juan Sabas como de Pablo Alfaro. Una vez que el técnico nazarí aterrizó en el banquillo de El Arcángel, Puga se volvió protagonista en cada una de las convocatorias de la última edición de la Segunda División B. Desde entonces, el Córdoba no ha conocido la derrota y, gracias a esto, el jugador blanquiverde tampoco, batiendo un récord muy difícil de hacer en la entidad califal. Carlos Puga ha igualado a Óscar Ventaja y David Cerra como futbolistas con mejor inicio sin derrota en el club ribereño desde su propio debut. La marca está en 14 encuentros y el profesional ha conseguido llegar a esta cifra, aunque con mejores números.

Tanto Ventaja como Cerra cosechaban unos números que pocos futbolistas parecían tener al alcance como jugadores del Córdoba, pero ha llegado un granadino para pulverizar estos registros. Carlos Puga ha igualado el número de partidos sin perder desde que debutó con la elástica blanquiverde gracias a la victoria frente al Ebro de la Copa RFEF, pero no contento con eso ya tiene mejores números que los dos profesionales anteriores. Óscar Ventaja acumuló diez victorias y cuatro empates, mientras que David Cerra fueron ocho victorias y seis empates. Por su parte, el extremo nazarí ha logrado en sus 14 primeros encuentros la friolera cantidad de 12 triunfos y únicamente dos tablas. Un récord de ensueño para un futbolista que quiere más y que puede no ser el último en entrar en esta selecta lista de récords.

El Córdoba está rompiendo todas las estadísticas merced a sus 16 partidos sin conocer la derrota. Gracias a esto, hay jugadores que están accediendo a la historia de la entidad blanquiverde como José Alonso, ya que ha superado las diez victorias consecutivas desde su debut. Mientras tanto, Luismi Redondo, autor del gol que daba el triunfo al conjunto cordobés frente al Ebro, también está a punto de batir un nuevo récord porque acumula 18 encuentros sin perder y el límite está en 20. Por su parte, el capitán Javi Flores lleva 12 victorias consecutivas y la cifra más alta está en 13 -todas estas estadísticas han sido recogidas por Álvaro Vega en su cuenta de Twitter @laligaennumeros-. Una auténtica locura de números que son el resultado de la buena dinámica que los chicos de Germán Crespo han estado cosechando desde el tramo final de la anterior temporada.