El camino a Segunda se inicia en Ponferrada

Comienza el camino final para el Córdoba CF. Es ahora o nunca. Por primera vez en media década, el club blanquiverde tiene en su mano la posibilidad de volver a ascender a Segunda División. Atrás quedan las posibilidades que han tenido los blanquiverdes de pelear por un primer puesto que se acabó llevando el CD Castellón. La realidad es que el club califal está en play off, cuenta con la ventaja de ser el segundo clasificado, y su primer escollo será visitar el siempre difícil campo de El Toralín, hogar de la SD Ponferradina. Será el duelo correspondiente a la ida de la semifinal del play off de ascenso a Segunda División. Es ahora, o nunca.

Por un lado, el Córdoba CF llegará al duelo en una gran inercia, a pesar de haberse acabado cayendo de la lucha por el primer puesto. Allá por finales de marzo, los blanquiverdes llegaron a probar las mieles del liderato tras vencer en Castalia y prorrogar su dinámica victoriosa por quinto duelo consecutivo ante el San Fernando, pero el posterior tropiezo en Mérida en forma de empate le dio alas a un Castellón que no soltaría la primera plaza. Aún así, la realidad es que los de Iván Ania solo han caído derrotados en dos partidos de los últimos veinte, aunque esas dos derrotas han llegado en los últimos siete partidos, junto con un empate en Ibiza y cuatro victorias.

Pese a ello, las inesperadas derrotas ante Alcoyano (0-1) y Recreativo Granada (3-3) no deben empañar la gran dinámica que lleva el equipo desde que se superase el bache inicial, que le privó de estar en la pomada desde el comienzo de competición. Ahora, tras lograr el empate necesario en Ibiza para asegurar la segunda plaza, y vencer la pasada jornada con un equipo plagado de suplentes en un intrascendente duelo contra el Algeciras, el Córdoba CF llegará al encuentro en Ponferrada habiendo completado la temporada regular con 77 puntos, 66 goles a favor, 32 goles en contra, 23 victorias, 8 empates, 7 derrotas, y con la vitola de haber sido el mejor visitante del Grupo II de Primera RFEF.

En el apartado de bajas, Iván Ania no podrá contar para este primer duelo de ida con Martínez, que sigue aquejado de su lesión, aunque viajará con el resto del grupo a Ponferrada. Así, todo hace indicar que Mati o Carlos García pugnarán por un puesto al lado de Lapeña en el once inicial, aunque incluso no se descarta que Adri Castellano pudiese participar, después de debutar con éxito con la zamarra blanquiverde en el último duelo de temporada regular. Calderón, una vez superadas sus molestias, podrá ser de la partida en El Toralín, tal y como avanzó Iván Ania en rueda de prensa.

Por otro lado, la SD Ponferradina llegará, quizás, con una dinámica descendente, aunque ambos entrenadores han remarcado que en play off, las dinámicas no tienen importancia y tan solo prima la relevancia del duelo en sí. Pero, aún así, cabe remarcar que el conjunto de El Toralín cerró la primera vuelta de competición como líder y campeón de invierno del Grupo I, con 39 puntos -10 más que el Dépor, que acabaría siendo el campeón-. Sin embargo, tras ello, el equipo se acabó cayendo, comenzando con una derrota (2-0) ante el Deportivo de La Coruña, sendos empates contra Sestao River, Unionistas, Cultural Leonesa, Celta B o Lugo, además de una derrota contra el Fuenlabrada (2-1) y tan solo dos triunfos (0-1 ante Osasuna B, y 2-0 contra Real Sociedad B), que acabaron costándole el puesto a Iñigo Vélez, entrando así al banquillo Juanfran.

Con el nuevo entrenador, las cosas tampoco mejoraron en exceso, y su marcha dio inicio con dos derrotas ante Tarazona (2-0) y Gimnàstic de Tarragona (0-1), que dejaban al equipo en quinto lugar, con solo dos puntos de margen con respecto al sexto. Finalmente, acabaría llegando la reacción con dos victorias ante Rayo Majadahonda (0-1) y SD Logroñés (3-0), que insuflaron cierta ilusión que, aún así, se acabaría evaporando con la derrota 1-3 contra el Barcelona Atlétic. Los triunfos posteriores ante Cornellà y Real Unión mantuvieron al equipo en esa quinta plaza, aunque la derrota contra el Sabadell (1-0) obligó al equipo a puntuar en la última jornada frente a un descendido Teruel para asegurar la plaza y el play off. Los de Juanfran lo lograrían por la mínima, sumando un peleado empate (1-1) en la última jornada para acabar así la competición en quinta plaza.

En el apartado de bajas, Juanfran tendrá la duda hasta última hora de Andoni López, que sufrió un duro golpe que lo mantuvo hospitalizado, por lo que se hace complicada su comparecencia en el duelo. Así, los leoneses buscarán resarcirse de esta mala dinámica en los últimos duelos con una victoria en el primer partido que les facilite la labor para la vuelta en El Arcángel. Cabe recordar que la SD Ponferradina ha acabado la temporada en quinta posición, con 64 puntos, 38 goles a favor, 26 en contra, 17 victorias, 13 empates y 8 derrotas, por los 77 puntos, 66 goles a favor, 32 goles en contra, 23 victorias, 8 empates, 7 derrotas del Córdoba CF.