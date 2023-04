La amarilla fantasma de Diarra

Una situación un tanto extraña y que recuerda a lo que pasó en el encuentro ante el San Fernando durante la estancia en Segunda RFEF. El periodista Ángel García en su cuenta de Twitter alertaba de un suceso que tan solo pudieron ver los que se encontraban en el Estadio de Linarejos el pasado sábado. Tal y como informó CORDÓPOLIS en la crónica del encuentro ante el Linares Deportivo, Diarra vio la quinta amarilla en el minuto 76 -coincidiendo con un cambio del propio cuadro blanquiverde, por lo que el tiro de cámara no alertó de esta situación en primera plana-, por lo que el Córdoba CF teóricamente no podría alinearlo este domingo ante la AD Alcorcón, pero esto no será así.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) compartió el acta del partido que enfrentó ante el Linares Deportivo y no reflejó esa amonestación, por lo que no cuenta en el ciclo de amarillas que Diarra podría cumplir ante la AD Alcorcón. Aun así, todo quedaba a expensas del documento que acredita los sancionados para la próxima jornada de la Primera RFEF que admite el Juez Disciplinario Único. En este documento, que aparece en la web de la RFEF, tampoco aparece la amarilla a un jugador del Córdoba CF que estará disponible para el debut de Manuel Mosquera este mismo domingo.

Un caso que ya sucedió la pasada temporada, aunque con pequeños matices. El Córdoba CF visitaba territorio canario para enfrentarse a un San Fernando que quería vivir una auténtica fiesta del fútbol, pero ya sabía que el marcador podía alterarse más allá del pitido final del colegiado. Y es que Germán Crespo alineó a un Javi Flores que vio la quinta amarilla en el encuentro anterior y, esta vez, la RFEF sí que reflejaba tanto en el acta como en los acuerdos adoptados por el Juez Disciplinario Único que el cordobés debía cumplir el partido de sanción ante el cuadro insular. Las alarmas saltaron durante la mediodía de este domingo, aunque las aguas rápidamente se calmaron.