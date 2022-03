Álex Bernal: “El arranque que tuvimos nos benefició”

Una renovación esperada por el rendimiento que el jugador ha demostrado durante gran parte de la temporada regular. El Córdoba CF, viendo que su ascenso a la tercera categoría del fútbol español está encaminado, está estudiando qué futbolistas deben formar parte de la primera plantilla blanquiverde en caso de que finalmente se promocione a Primera RFEF y la dirección deportiva no ha dudado en ofrecer renovaciones a profesionales que lo están dando todo con la elástica califal. Tras Simo, Adrián Fuentes y José Ruiz, Álex Bernal ha ampliado su vínculo con la entidad cordobesa y defenderá el escudo cordobesista hasta, al menos, 2023. Después de confirmarse esta noticia, el deportista sevillano ha pasado por la sala de prensa de El Arcángel y se mostró muy contento por seguir en Córdoba.

Primeramente, Bernal agradeció a todos los miembros del club blanquiverde y en especial a Germán Crespo su renovación hasta 2023. “He salido desde el principio en muchos partidos, somos muchos los que jugamos en esa posición y lo están haciendo bien. También tengo que agradecer esto al entrenador porque es muy importante tener la confianza para salir desde el inicio”, añade un jugador que solo ha firmado hasta el 2023, sin opción a otra temporada más por objetivos. Siguiendo en esta línea, el futbolista sevillano destaca el gran ambiente que hay en un vestuario “sano” y sobre todo la competencia que existe en el centro del campo. “Es cierto que empecé jugando con Toni Arranz y me encontraba super cómodo. El arranque que tuvo el equipo nos benefició a todos. Es cierto que ha habido variedad de parejas en el centro del campo. Cuando he estado también han participado Julio Iglesias o Viedma y creo que todos los que hemos jugado en esta zona hemos cumplido con creces. Jugar con la calidad de ellos es muy fácil y tratamos de trasladar lo que el míster nos inculca día a día”, explica.

Por otro lado, el propio centrocampista califal ha analizado el próximo enfrentamiento que el Córdoba CF disputará lejos de El Arcángel. “Sabemos que va a ser un partido muy difícil. El Antequera va a ser un rival incómodo. Ya hemos empezado a trabajar cómo nos va a defender y nosotros tenemos que buscarle como atacarle y como no tener esa precipitación que hemos tenido este fin de semana. Si nos llevamos los tres puntos, podemos sacar algo a nuestros perseguidores”, añade un Álex Bernal que recalca el gran rendimiento que puede demostrar el cuadro malagueño. “Es un buen equipo. Conozco a varios compañeros y sé del nivel que tienen. A principio de temporada empezaron muy bien, pero también había equipos que tenían nivel y no lo habían demostrado hasta ahora. Todos quieren estar en los puestos privilegiados”.

Entretanto, el encuentro ante el Mensajero dejó varias dudas en el aire debido al pobre nivel que demostró el Córdoba CF a lo largo de la primera mitad y Bernal lo achaca a la “precipitación”. “Sabíamos que iban a hacer eso, pero nosotros tuvimos errores. Mi partido personalmente fue regular y después vi el partido tranquilo y no fue tan mala la primera parte como la sensación que nos llevamos. Estuvimos un poco más dubitativos y no transmitimos a la afición lo que estábamos haciendo. Al final es fútbol. El vestuario tiene las cosas claras y el equipo volvió a sacar el partido. El grupo está unido, concentrado y con las ideas claras de lo que queremos hacer”, asevera un profesional que subraya el papel que está cosechando la afición a lo largo de la presente temporada y en Antequera no va a ser menos. “Hemos leído que va a haber un gran desplazamiento, pero es que eso siempre lo hay. En todos los partidos hemos tenido el apoyo de nuestros seguidores. Puede ser uno de los mayores desplazamientos y lo agradecemos como el comer”, culmina.