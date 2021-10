Jaque mate: vuelve el Torneo de Ajedrez La Axerquía

Un deporte minoritario, pero que sus participantes le dan mucho cariño. El ajedrez es una disciplina deportiva donde la inteligencia y la estrategia siempre están presentes. Por ello, se convierte en un ámbito muy atractivo para muchos y Córdoba, viendo esta respuesta, vuelve a acoger un torneo dedicado a este deporte. La asociación vecinal La Axerquía y la Delegación Cordobesa de Ajedrez organizan, con la colaboración de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, el III Torneo de Ajedrez La Axerquía. La competición se celebrará el próximo día 28 de octubre, en la plaza de Tierra Andaluza y dará comienzo a las 17:00. La inscripción es gratis y se podrá hacer hasta 15 minutos antes de la hora de inicio o llamando al teléfono 658557295.

Los diversos encuentros se disputarán según el sistema suizo a cinco rondas y se repartirán tres premios por categoría: general, supra 50 y sub 18. Además, se ofrecerán una serie de trofeos que consistirán en azulejos realizados artesanalmente en un taller de cerámica del barrio de La Axerquía.

Este evento vuelve a la ciudad de Córdoba gracias a la acogida por parte de ajedrecistas y público, ya que, desde la primera convocatoria en 2018, ha sido todo un éxito. En la segunda edición de la competición participaron 60 ajedrecistas -este número no se vio aumentado debido a que no pudieron participar por falta de espacio- y contó con la presencia de destacadas figuras del ajedrez cordobés como Carlos Javier Bernabéu López, campeón absoluto de Andalucía; y Bernardo César Maestre, deportista que se proclamó en 2019, junto a sus compañeros y compañeras de la selección andaluza, campeón de España sub 14.

Aunque sin la participación externa no tendría sentido. Por ello, este torneo se ha repetido con el tiempo gracias a la excelente acogida de las ediciones anteriores de dicha competición por parte de jugadores y público. Esto, unido la creciente demanda del juego, justifica la convocatoria del III Torneo de Ajedrez La Axerquía.

Desde la organización buscan difundir este deporte entre los más jóvenes y disfrutar de una auténtica fiesta del ajedrez. "Pretendemos con el torneo promocionar el juego y brindar a la afición ajedrecística cordobesa un espectáculo de calidad, además de ofrecer un espacio de aprendizaje y de convivencia, estimulando la participación vecinal", añade una institución que busca una gran afluencia de público el próximo 28 de octubre.