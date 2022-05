El Deportivo Córdoba cadete, subcampeón de Andalucía

Es importante tener un equipo en la élite de tu respectivo deporte para que la base goce una estructura sólida, aunque también es crucial que dotes de cariño y esfuerzo a esta sección para que el futuro esté garantizado. Esta es la filosofía de un Deportivo Córdoba que, año tras año, sigue peleando por volver a la máxima categoría del fútbol sala femenino, pero no descuida sus categorías inferiores. De hecho, el cadete de la entidad cajista ha conseguido el subcampeonato de Andalucía tras caer en la gran final ante el Federico García Lorca Vícar en la competición celebrada en el municipio cordobés de El Viso.

En efecto y tras la entrega de preseas a las vencedoras de la anterior categoría celebrada, saltaban al Pabellón de El Viso tanto el CD Federico García Lorca Vícar como el Deportivo Córdoba de categoría cadete, el único representante cordobés que había llegado a la final en este Campeonato de Andalucía disputado en la localidad califal. Un partido que comenzó con una intensidad por parte de ambos equipos que denotaba lo que se jugaban en la pista. Aun así, el conjunto almeriense logró una cierta ventaja durante la primera mitad y el plantel cajista se marchó al descanso sabiendo que tenía que darle la vuelta a la situación si quería luchar por la corona autonómica.

Sin embargo, esto no ocurrió. Tras el paso por vestuarios, ambos equipos deleitaron al público que abarrota las gradas del Municipal de El Viso de un esfuerzo titánico. Por su parte, el Deportivo Córdoba fue directo a por los goles que le diesen vida en esta gran final, pero el poder goleador del equipo de Almería era demoledor. Con 4-0 en el electrónico, el equipo califal desplegó el ataque de cinco, aunque ya el encuentro estaba decidido. El quinto gol de la escuadra almeriense no tardó en llegar, certificando el subcampeonato para un conjunto cajista que luchó, pero no encontró el premio.