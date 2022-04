El bádminton cordobés inaugura su circuito

El campus universitario de Rabanales sirvió el pasado fin de semana como sede de punto de partida del Circuito Provincial de Córdoba de bádminton de la temporada 2022, que llevó a cabo su primera jornada. Una actividad organizada por el Club Bádminton Córdoba y que congregó a 115 niños y niñas de ocho clubes de Córdoba y provincia, disputando un total de 193 partidos, en uno de los provinciales más numerosos de los últimos años. Todo ello, además, con solo tres categorías de edad.

En este sentido, los clubes más destacados en el medallero son el CB Montilla (dos oros, cuatro platas y ocho bronces), CB Rute (una plata y cinco bronces), Club Bádminton Córdoba (cinco bronces), CB La Encina (cuatro oros, tres platas y dos bronces), CB Sierra Morena (tres oros y una plata), CB Baena (una plata y tres bronces) y CB Volante Rute (cuatro oros y tres platas).

Finalmente, los campeones individuales en cada categoría fueron David Espejo y Lola Portero en sub 11, Álvaro Fernández y María Hinojosa en sub 13, y Guillermo Muñoz y Sara Arenas en sub 15. En dobles vencieron David Espejo y Fernando Ortega en sub 11; Álvaro Fernández y Álvaro Palomo, Carmen Baena y María Hinojosa, y Víctor Morante y Claudia Vergara en sub 13; Jorge Rey y Adrián Sánchez, Sara Arenas y Ángela Moyano, y Guillermo Muñoz y Alba Romero en sub 15.