Xavi Tua se despide del Ángel Ximénez de Puente Genil

Un punto y seguido a una historia que no debe terminar aquí, tal y como dice el protagonista. El Ángel Ximénez de Puente Genil se ha asentado en la élite del balonmano a nivel nacional gracias, en parte, a la gran labor realizada tanto en los despachos como en los diferentes departamentos que tiene el club cordobés, aunque los verdaderos protagonistas son los que saltan a la pista semana a semana. Por ello, hay determinados jugadores que se consideran fundamentales merced a su esfuerzo y sentimiento por unos colores que va más allá de la competición, como es el caso de Xavi Tua que, tras cinco años, se despide este verano de la disciplina pontana.

El extremo izquierdo se despide de Puente Genil tras cumplir una segunda etapa de cinco años en el club, al que regresó en el verano de 2018. Previamente, su llegada inicial como juvenil en 2014 supuso su debut en la máxima categoría a las órdenes de Fernando Barbeito, siendo nuestro club la base de la proyección de un jugador que ha demostrado su enorme crecimiento año tras año en ASOBAL. Más de un centenar de partidos, un total de 237 goles, apariciones en los ránkings semanales, 7 ideales de las jornadas y su nominación para el All Star 22-23 de la competición atestiguan su brillante trayectoria defendiendo la camiseta de una entidad cordobesa que le ha deseado “la mayor de las suertes” en su nuevo destino.

Por ello y para aprovechar la oportunidad, Xavi Tua ha atendido a los medios de comunicación oficiales del club pontano y ha explicado que esta decisión “lleva meses tomada”, aunque aún le sigue costando poner “punto y seguido” a esta “bonita” historia. “Es una etapa en la que he estado cinco años de mi vida y posiblemente sean los cinco años más felices de mi vida, en los que he vivido momentos espectaculares, en los que he sentido que es el club de toda mi vida y para mí esto de irme de un sitio en el que te quieren tanto, te sientes tan especial y te sientes tan importante, no es para nada fácil. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones y tomo esta decisión mirando en mí, en mi crecimiento deportivo y mi crecimiento personal, más personal que en el deportivo, el seguir viviendo experiencias, seguir enriqueciéndome del balonmano y de nuestras cortas carreras porque esa es la realidad. Me voy de casa, pero me voy para volver”, ha culminado.