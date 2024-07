El proyecto del Ángel Ximénez y una clara ambición

Uno de las fortalezas más importantes del deporte cordobés en los últimos años y quiere volver a ser el protagonista destacado junto al Priego TM. El Ángel Ximénez de Puente Genil ha conseguido una dilatada experiencia en la máxima categoría del balonmano nacional, por muchos considerada como la mejor división de todo el mundo, sobre todo en temporadas anteriores. Es por ello que el nivel de exigencia es tan fuerte que hace que la relajación no exista en ningún momento, ya sea en la pista o en los despachos, donde se congrega todos los elementos para tratar de hacer un vestuario a la altura de las circunstancias.

Y es que la ilusión y el sueño del Ángel Ximénez era poder competir un puesto europeo a final de temporada, más en concreto un quinto lugar que le podría dar esa clasificación. La ambición era tal que, a pesar de que no se quería hablar de ello, podía ser posible de mantener el nivel mostrado, pero, sin embargo, una crisis de resultados en el peor momento de la temporada hizo que los pontanos entrasen en una espiral negativa hasta tal punto de llegar a la última jornada con la posibilidad de caer al play out de descenso a División de Honor Plata, cosa que no ocurrió tras vencer al Blendio Sinfín.

Ahora y como suele pasar en este tipo de proyectos, el cuadro natural de Puente Genil tiene que rehacer un proyecto que vuelve a tener la misma piedra angular, como era lógico y esperado. El Ángel Ximénez consiguió renovar por sexta vez a un Paco Bustos que confía nuevamente en una entidad cordobesa que quiere seguir dando pasos al frente en cuanto a ilusión y ambición. Es por ello que la reestructuración de la plantilla llegó antes de lo que se esperaba en un primer momento, ya que, durante los primeros meses del 2024, el club comunicó que Pablo Simonet era el fichaje inicial de cara a la temporada 2024-25.

Aun así, los pasos de la configuración del plantel tienen que seguir al frente y los movimientos siguen presentándose con el paso de las semanas. Y es que el campeón del Mundo Universitario, Dani Ramos, dejó atrás su experiencia en el Bathco Torrelavega para vestir la camiseta de un Ángel Ximénez de Puente Genil que quiere crecer con el paso de las temporadas en la Liga ASOBAL.