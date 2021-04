Despierta el Ángel Ximénez

Punto final. Es lo que pone a su dinámica negativa, que a nivel clasificatorio no cuenta con importancia en realidad. No en vano, tiene cerrado su objetivo desde antes. Sea como fuere, el Ángel Ximénez periclita su racha de cuatro derrotas consecutivas. Lo hace con un triunfo trabajado y por ello más meritorio si cabe. Después de un ciclo un tanto discreto, por no decir negativo, el equipo dirigido por Paco Bustos retoma el buen camino, como se suele decir, ante un Quabit Guadalajara que no se lo pusiera fácil en un Pabellón Alcalde Miguel Salas que vuelve a estar vacío. Así es con motivo de las restricciones por la pandemia de Covid-19. Con un apretado 28-26 se impone esta vez el conjunto de Puente Genil para continuar en la octava posición de una Sacyr Asobal en la que se sabe en la próxima temporada desde hace tiempo.

El triunfo del cuadro cordobés fue en esta ocasión, en gran parte, resultado de una magnífica labor defensiva en la segunda parte. Sobre todo después de que el choque llegara al descanso con un admirable empate a 15. Dicho marcador en el momento del asueto era digno de aplaudir principalmente porque el Quabit Guadalajara supo tomar ventaja. Y del mismo modo ir por delante en todo instante hasta que llegó el sonido de la bocina. Hasta poner rumbo a vestuarios el Ángel Ximénez hubo de batallar un tanto a contracorriente -sí fue así en el marcador- ante un rival que vendía cara su derrota. No en vano, el cuadro alcarreño se jugaba mucho más que el conjunto de Puente Genil, que no tenía nada que perder -literalmente, vaya-.

Los de Paco Bustos no dieron con la tecla, o no estuvieron acertados en su juego por decirlo menos coloquialmente, durante la primera parte. Aun así, supieron igualar para no sufrir una renta en contra al cabo de la media hora. Todo varió en la reanudación, que arrancó ya con un primer parcial de 2-1 que permitió al Ángel Ximénez colocarse por encima en el tanteador. A partir de ahí, el cuadro cordobés fue a más y consiguió establecer una diferencia de entre dos y cuatro goles -señalada con un 20-17 en el minuto diez del segundo acto- y mantener cierto control sobre el duelo. Con todo, la victoria no fue sencilla de alcanzar, ya que el Quabit Guadalajara supo estar dentro del partido hasta casi el último segundo. Lo importante, más allá de todo, es que los del Alcalde Miguel Salas cerraron una dinámica negativa y sumaron de dos.