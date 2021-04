El Ángel Ximénez aspira a la mejor temporada de su historia

Ésta es sin duda, desde hace tiempo ya de hecho, la campaña más notable de todas las que acumula en la elite. Tanto es así que logra con holgura, más que en cualquier otra, su continuidad en la máxima categoría nacional de balonmano. Un éxito éste que celebra durante esta semana después a pesar de encadenar dos derrotas, la segunda el pasado sábado ante el Logroño La Rioja. Dicha circunstancia refleja a la perfección el magnífico trabajo hecho por el Ángel Ximénez a lo largo de esta campaña, en la que ahora aspira a cerrar, definitivamente, la mejor actuación global de su historia. Cambia así el simple objetivo, por decirlo de alguna forma, por el gran reto. Lo cierto es que no tiene nada lejos la consecución de tan espléndido registro. Al fin y al cabo, es octavo y desea acabar, al menos, en séptima posición.

De entrada, el conjunto de Puente Genil paladea con gusto varios méritos asegurados con tiempo sobrado. Quizá pudiera pasar desapercibido en su momento, pero desde hace unas semanas cuenta con la mayor puntuación en Sacyr Asobal desde su debut en la campaña 2013-14. Hoy por hoy, el equipo dirigido por Paco Bustos se sitúa con 31 puntos en una clasificación que, curiosamente, tiene dos entidades más que en las anteriores -y en lo que es habitual en la máxima categoría-. Todo ello aunque perdió en los dos últimos encuentros ante el Bada Huesca (26-24) y el Logroño La Rioja (34-36). Fue, para mayor concreción, en la vigésimo segunda jornada cuando el cuadro del Pabellón Alcalde Miguel Salas superó su dato más elevado: llegó a los 26, uno por encima del total del curso 2016-17.

Precisamente esta última temporada fue la mejor de todas para el Ángel Ximénez en lo que se refiere a la acumulación de puntos. Aunque no así en cuanto a clasificación. En la mencionada 2016-17, el club presidido por Mariano Jiménez concluyó con 25 puntos en 30 partidos. Quiere decir esto que en la presente campaña sumó uno más en ocho duelos menos. La estadística en este sentido deja a las claras la magnífica labor en el banquillo de Paco Bustos y en las pistas de toda la plantilla. Ahora son seis los que tiene por más respecto de aquel curso, lo que le concede esa oportunidad de ubicarse en el puesto más alto de la tabla dentro de su trayectoria en la elite. Respecto de este asunto, en el ya referido campeonato el conjunto de Puente Genil fue décimo. Ligeramente más arriba finalizó en la 2019-20, que cerró en octavo lugar.

Así, en realidad la opción de que goza el Ángel Ximénez es de mejorar el registro más positivo en este apartado clasificatorio. Y éste fue, en efecto, el logrado la temporada anterior, si bien la comparación resulta inexacta por un hecho de sobra conocido y que cabe recordar. Los pontanos acabaron octavos en un campeonato que no terminó, ya que la pandemia de Covid-19 obligó primero a la suspensión y después a la supresión definitiva de las competiciones estatales -de todas las disciplinas, salvo en casos con los denominados play off exprés-. Aquella plaza la obtuvieron los del Pabellón Alcalde Miguel Salas tras la disputa de 19 partidos y, por ende, a falta de 11 por disputarse. El caso es que entonces acumularon 15 puntos, que son 16 menos que los actuales. De esta forma, a la entidad le basta con zanjar este curso en séptima posición.

Con la permanencia ya sellada para garantizar su novena presencia en Sacyr Asobal, el conjunto de Puente Genil aspira, por tanto, a culminar la mejor temporada de todos los tiempos por su parte. Por delante tiene siete jornadas para adelantar, al menos, al Abanca Ademar León. El histórico club le supera en un punto, si bien tiene dos duelos menos por sendos aplazamientos. Un tanto más alejado se encuentra ya el Incarlopsa Cuenca, que es sexto con 36. Sea como fuere, y sin la presión que supone luchar por la salvación, al Ángel Ximénez le resta un tramo final de temporada que no deja de ser interesante por el reto asumido. Lo consiga o no, el equipo de Paco Bustos presume y debe hacerlo en lo que queda y después de una actuación notable, en la que también añade la participación en su cuarta final a ocho de la Copa del Rey. Esta vez estuvo en esta fase del torneo gracias a su papel en el campeonato de liga, lo que certifica de nuevo la brillantez de esta campaña. A todo esto, siempre es del gusto crecer y seguro que el cuadro pontano desea hacerlo por añadidura en relación a su cifra de puntos. Si 31 es récord, después de que lo fueran 26, ¿por qué no tratar de acumular más?