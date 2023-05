El Ángel Ximénez anuncia las bajas de Henrik Nordlander, Andi Buzle y Javi Muñoz

El Club Balonmano Ángel Ximénez de Puente Genil ha comunicado nuevas bajas para la próxima temporada. En este caso se trata de los jugadores Henrik Nordlander, Andrei Buzle y Javi Muñoz. En el caso de los dos primeros, quienes ya habían pasado por clubes como SDR Anaitasuna y Barça, y posteriormente habían vuelto a sus países de origen -Suecia y Rumanía-, regresaron de nuevo a España de la mano del club pontano, al que llegaron el pasado verano de 2022. Muñoz, por su parte, también se unió al proyecto para hacer efectivo su regreso a la Asobal tras algunas experiencias por el extranjero, convirtiéndose en otro de los refuerzos de la plantilla de Paco Bustos en una temporada muy especial para el balonmano pontanés y su décimo aniversario en la élite.

En este tiempo vistiendo dicha camiseta, los tres jugadores han demostrado una notable actuación que los ha llevado a aparecer en diversas ocasiones en los rankings de la Liga Plenitude Asobal de las jornadas de competición. “Desde el club solo nos queda agradecerles su profesionalidad y desempeño este año con nosotros y les deseamos todo lo mejor en sus nuevos caminos personales y profesionales”, indica la entidad en un comunicado.

“Esta temporada ha sido especial para mí porque probablemente sea mi última como jugador profesional de balonmano y para mí, desde niño, mi sueño era jugar al balonmano en España, por eso quiero dar todo el agradecimiento al Club Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil por dejarme alargar este sueño hecho realidad”, subraya Nordlander, al tiempo que Buzle indica que gracias al “apoyo y la confianza del staff”, se ha sentido “como en casa y he podido dar lo mejor de mí en la pista”.

Finalmente, Javi Muñoz se marcha “muy contento de haber pasado esta temporada en Puente Genil”, agradeciendo “especialmente a Javi García, que fue el que me puso en contacto con el club, el que le habló bien de mí al club y al que siempre voy a estar agradecido porque sin él no hubiera sido posible estar aquí. Luego quería agradecer a Mariano, Jesús y Paco Bustos la oportunidad que me dieron, que ellos confiaron en mí en el peor momento de mi carrera y es algo que nunca voy a olvidar. Ellos apostaron por mí y nunca voy a olvidar que todo fuera tan fácil, desde las negociaciones, que fueron muy rápidas, hasta el trascurso de la temporada con Paco, que en ningún momento puso mala cara y como entrenador eso dice mucho de él, por lo que siempre le voy a estar agradecido”.