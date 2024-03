Una final con polémica: el Cordobasket critica el rechazo de Unicórdoba al cambio de partidos

Polémica surgida ya antes del inicio, incluso, de la final. La liga provincial júnior femenina de baloncesto está llegando a su fin en su primera fase, ya que esta semana está previsto que comience la final, a la que han accedido el Cordobasket y el Unicórdoba, dos de los planteles más potentes del panorama femenino cordobés, teniendo en cuenta que ambos compaginan además su participación en la N1 senior. Ha sido este duelo precisamente el que ha desatado cierto malestar en el cuadro verdinegro, campeón tanto de la fase regular como del grupo confeccionado para definir a los semifinalistas. Por tanto, a raíz de estos resultados, el cuadro dirigido por Rafa Funes es el que dispone del factor cancha a su favor.

Sin embargo, el club, a través de un comunicado, ha informado que había solicitado a su rival adelantar un día el primer partido de la final, con el fin de “poder disputarlo en nuestro lugar de juego”, que no es otro que la IDM Margaritas, ya que “tenemos pista los martes pero no los miércoles”. En efecto, y es que la Federación ha determinado que ese primer encuentro se celebre este miércoles 13 de marzo a partir de las 19:30, mientras que el Cordobasket pidió jugarlo hoy martes, con la idea también de poder tener la plantilla “al completo” al menos uno de los tres partidos, tal y como puntualiza otro escrito de los padres del equipo, dado que “tres de las jugadoras no podrán participar si no hay cambios por encontrarse en viaje de fin de curso”.

El comunicado añade que “la respuesta ha sido negativa, al igual que todas las propuestas que le hemos planteado” al Unicórdoba, por lo que “al no disponer de instalación cubierta y al no encontrar pabellón para el miércoles, tendremos que jugar una final de este nivel en una pista al descubierto de cemento en un colegio”. En concreto, dicho primer partido está marcado para disputarlo en el CEIP Al-Andalus, mientras que el tercero ya si se disputará en Las Margaritas.

Así las cosas, el comunicado de los padres reitera su “pesar en la actitud de los diferentes actores, que entendemos deberían comprender que las fechas no han sido previamente consensuadas por ningún club, y que hasta el sábado no pudimos confirmar que éramos primeros de grupo, para haber podido solicitar los pertinentes cambios justificados a la federación con antelación suficiente, ya que aún se dispone de tiempo para ello antes del Campeonato de Andalucía”.

Este periódico se ha puesto igualmente en contacto con el Unicórdoba, entidad que, al no estar conforme con los argumentos que había hecho públicos su rival, tenía previsto emitir un comunicado con su versión de los hechos, algo que finalmente no ocurrirá, debido a que no quieren enrarecer aún más el ambiente, pues “la prioridad ahora debe ser vivir mañana un partido tranquilo en beneficio principalmente de las niñas”.