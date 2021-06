El Dobuss, rumbo a Málaga por una plaza en LF2

Ya se conoce la sede del último escalón competitivo para el Dobuss Córdoba Basket en la temporada 2020-21. Después de superar con creces la fase regular y el play off por el título de la N1, además de la ronda interautonómica, disputadas ambas en el Colegio Cervantes, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Luque deberá hacer las maletas para el último escollo del curso de cara a cumplir el objetivo marcado con la creación de dicho plantel, y que no es otro que el ascenso a Liga Femenina 2 (LF2). Así, la entidad cordobesa ya sabe cuál será el feudo a visitar, y éste no es otro que el de uno de los sus principales adversarios a la promoción.

En efecto, la Federación Española de Baloncesto ha designado a Alhaurín de la Torre como sede de la novedosa Fase de Ascenso a LF2 que cierra la temporada en Primera División Femenina. Los dos primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos lucharán en la localidad malagueña por las seis plazas de ascenso, entre los que se encuentra, como se ha dicho, el conjunto califa.

Y es que Córdoba ha peleado igualmente por acoger también esta última parada competitiva. Ya fue sede de la Final Four de la N1 y de la fase entre los aspirantes de Andalucía y Canarias. Además, el propio Manuel Torrejimeno, presidente del Imdeco, confirmó que había interés en organizar este último torneo. Sin embargo, finalmente ha pesado más la apuesta del Alhaurín de la Torre, que celebrará así su vigésimo quinto aniversario.

Así las cosas, los ocho equipos se dividirán en dos grupos de cuatro y jugarán a liga de todos contra todos a una vuelta, disputando los partidos los días 17, 18 y 19 de junio. Los dos primeros de cada grupo ascenderán de categoría. Los otros dos ascensos serán para los ganadores de las eliminatorias entre terceros y cuartos que se jugarán el domingo 20.