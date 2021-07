El Córdoba BF empieza a dar forma a su primer proyecto en LF 2

La incertidumbre es lógica. El problema histórico de la ciudad con el deporte aparece en ocasiones como fantasma. Quizá es lo que sucede, o lo que ocurriera hasta ahora, en torno a un club generador de nuevas esperanzas. Se trata del Córdoba Baloncesto Femenino, que además es uno de los conjuntos con mejor trayectoria en la temporada anterior. No en vano, afronta su estreno en Liga Femenina 2 -que pasa a ser tercera categoría pero ya supone un salto importantísimo- después de un brillante ascenso en la que fuera su primera campaña. Un debut que trabajar por asegurar la entidad una vez efectuada su inscripción. Porque la institución presidida por Sebastián del Rey ya trabaja, lo hace desde tiempo atrás en realidad, en su proyecto para la 2021-22.

El Córdoba Baloncesto Femenino -que promocionó con la denominación de Dobuss- selló su entrada en Liga Femenina 2 el 5 de julio. Una semana después conoció su calendario, que no gustó en demasía por las distancias que va a tener que recorrer. “Complicada aventura en Liga Femenina 2, más de 20.000 kilómetros en una tercera división recién creada”, expresó la entidad semanas atrás acerca de este hecho. La razón de su protesta era el incremento en la dificultad para cerrar el presupuesto. Con trayectos más amplios suben los gastos, es matemático. Y ahí surgió la duda en torno al club. Sobre todo con un precedente no muy lejano de un salto de categoría, a la misma que en este caso pero cuando era segunda nacional, que no pudo vivirse en la siguiente temporada. El Adeba subió de escalón, pero tuvo que bajarlo a los meses.

Saltó la alarma, aunque esta vez es una forma de hablar, con un mensaje de Alfonso Reyes en redes sociales. “El Córdoba Baloncesto Femenino ha ascendido a Liga Femenina 2, pero le está costando mucho encontrar los apoyos que necesita para cubrir el presupuesto”, escribió el 13 de julio el exjugador cordobés, hoy presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP). Añadió además que “Córdoba lleva once años sin un equipo en una liga nacional de cierto nivel y se puede escapar esta oportunidad”. Con el Adeba, club promotor de éste junto con el Maristas, en el recuerdo, la incertidumbre estaba servida. Sin embargo, la directiva de la entidad no cejó en su empeño y ahora tiene encarrilado su proyecto.

De entrada, el conjunto cordobés tiene muy avanzada la recopilación de patrocinios de cara a su costoso estreno en Liga Femenina 2. Porque la posibilidad de contar con un mecenazgo individual parece imposible. Así, el total de cantidades va a darse gracias a diversas empresas e instituciones. Precisamente con éstas, las públicas, tiene fijada alguna que otra reunión el club en la próxima semana. Sobre el soporte económico, el presidente del Córdoba Baloncesto Femenino indicó a CORDÓPOLIS que “no está siendo fácil”. Pero se siente satisfecho con la progresión en las últimas semanas y no duda en la configuración de un proyecto medianamente serio para competir y estar a la altura. “Estoy contento con lo que está saliendo”, afirmó, si bien prefiere mantener la prudencia. De ahí que hasta la fecha no haya habido anuncios oficiales.

Y resulta que en los días venideros, durante esta semana, pueden llegar los primeros comunicados del Córdoba Baloncesto Femenino. Ésta es al menos la intención de la entidad, que tiene prácticamente cerrada la contratación de su nuevo técnico. A este respecto cabe recordar que el club optó por no contar con Miguel Ángel Luque, su entrenador en la campaña 2020-21, para su debut en Liga Femenina 2. El fichaje de su sustituto en el banquillo está próximo. Sin pistas, ya que el conjunto, su directiva en concreto, pretende ir con cautela y sin dar el segundo paso antes que el primero, la institución del Colegio Cervantes tiene adelantada también su labor en cuanto a la configuración de su plantilla. Principalmente, como es normal, en lo que se refiere al capítulo de renovaciones, que espera abrir oficialmente en fechas cercanas, al igual que sucede con el preparador.