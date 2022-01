Ouhaddou y Grondona dejan su huella en el Andaluz de campo a través

El atletismo cordobés ha cosechado un importante botín en el Campeonato de Andalucía individual de sub 16 a máster y de clubes y relevos mixtos máster, que se ha celebrado este domingo en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, contando con la participación de unos 800 corredores. Un evento que ha servido, además, para que los responsables de la Federación Andaluza de Atletismo puedan configurar las selecciones andaluzas que participarán en el próximo Campeonato de España de la modalidad. Y Córdoba ha alzado la voz. De hecho, los más destacados fueron Fátima Ouhaddou y Juan Ignacio Grondona, quienes se han proclamado campeones autonómicos en absoluto y sub 23. La atleta del Club Amo Allá de Aguilar se hizo con la victoria al cruzar la línea de meta en 37:30, superando en lo más alto a Lucía Pérez (Trops-Cueva de Nerja) y Belén Infantes (Guadalhorce-Alora), las cuales marcaron 37:50 y 38:31 respectivamente.

Por su parte, el corredor del Córdoba Patrimonio CAC se alzó con la medalla de oro con una marca de 31:59. Bien es cierto que en la clasificación le superó Mustapha Sabili (Bahía Algeciras) con 31:53, aunque su registro no computaba en el Andaluz. El resto del podio lo conformaron Luis Figueroa (Polideportivo Getafe) y Pablo Romero (CA Chapín Jerez), con 32:00 y 32:18 respectivamente.

En otro orden de cosas, también se subieron al podio Antonio Marqués (Trotasierra), oro en sub 16; Juan Pablo Vera (Trotasierra), plata en sub 16; Natalia Ramírez (Trotasierra), plata en sub 16; Mario Robles (Trotasierra), bronce en sub 18; Ana Belén Rodríguez (Surco Lucena), oro en Máster; y María Moyano (Trotasierra), plata en Máster. Igualmente, el Trotasierra fue primero en clubes máster +45 masculino y 35-44 femenino, segundo en clubes máster 35-44 masculino y tercero en clubes máster +45 femenino, además de llevarse el oro en el relevo mixto máster. Por último, el Surco Lucena acabó subcampeón en clubes máster 35-44 femenino.