Grondona pulveriza su propio récord provincial de 3.000 metros

El suyo es uno de los nombres principales del atletismo de la provincia hoy por hoy. La afirmación la fundamentan sus éxitos en distintas categorías y a todos los niveles. Da muestra además cada vez que puede aunque no existan medallas de por medio. Buen ejemplo de ello se produce este fin de semana, que cierra Juan Ignacio Grondona con otro importante logro. Porque el cordobés pulveriza el récord provincial establecido en 3.000 metros hasta la fecha. Curiosamente, y esto es lo relevante, la marca superada le pertenece, toda vez que la consiguiera el pasado año. Además, la rebaja de crono es realmente sustancial.

Poco más de un año después de obtener el registro más bajo en el plano provincial de la prueba, el deportista del Atletismo Cordobés volvió a hacerlo. En esta ocasión en un duelo consigo mismo. Fue en enero de 2020 cuando Juan Ignacio Grondona definió el récord al completar los 3.000 metros en 8:24.67. El domingo destrozó, como se suele decir, ese dato en un control federativo celebrado en Andújar. Porque el joven atleta cerró la distancia en un tiempo de 8:13.56. De esta forma, cumplió el objetivo que se había marcado para la cita en tierras jiennenses.

La consecución de su nuevo récord tiene más mérito al tener en cuenta que Grondona no había competido en pista desde septiembre del pasado año, cuando consiguió el cuarto puesto en el Campeonato de España sub 23. El motivo es un período de varios meses con notables molestias. A pesar de esta situación quería retomar la actividad en este sentido antes del final de la temporada invernal. Y lo hizo con éxito, si bien el deportista del Atletismo Cordobés quiso señalar que no hubiese posible sin el papel de liebre de Mohamed Lansi, su compañero de club, en los primeros 200 metros.

Ahora, Juan Ignacio Grondona piensa en rebajar todavía más el registro en 3.000 pero piensa en su preparación para las competiciones al aire libre. En este sentido, su meta después del control federativo en Andújar es acabar con otro récord provincial bajo su firma. Es el de 1.500 metros, mejor marca cordobesa que posee con un crono de 3:45. No en vano, cabe recordar que el atleta consiguió establecer hasta tres registros por superar. A los dos mencionados ha de añadirse el de 5.000.