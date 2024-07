Los cordobeses dan un paso al frente en los Nacionales sub 18 y sub 23 de atletismo

Córdoba no va de paso a las diferentes competiciones que disputa. No. La calidad no se lo permite, siempre lucha por lo más alto en las categorías que está presente y este fin de semana no ha sido para menos. El atletismo nacional ha disfrutado estos días de, por un lado, el Campeonato de España sub 18 disputado en Málaga el pasado sábado, mientras que, tanto sábado como domingo, ha sido turno para el Campeonato de España sub 23. En ambos torneos han existido representación cordobesa, ya que sea grupal (Trotasierra Hornachuelos, Palmathlon y Atletismo Córdoba Patrimonio de la Humanidad) como individual (Wayra Romero en el Unicaja Jaén Paraíso Interior).

Por un lado, el sub 18 tuvo una mayor representación cordobesa, tanto en la pista como en el podio final. Por un lado, el Palmathlón consiguió una plata más que meritoria gracias a la actuación de una Gema Tamarit que no pudo con la indomable Noa Martínez. Por su parte, el Trotasierra Hornachuelos no llegó a las tres primeras posiciones de alguna que otra disciplina, pero sí que Mario Fijo se quedó a las puertas en triple salto. Mismo resultado le ocurrió a un Atletismo Córdoba Patrimonio de la Humanidad que también se quedó cerca del bronce a través de Samuel Molero en la final de salto de longitud.

Asimismo, el Campeonato de España sub 23 disputado en Burgos durante el pasado fin de semana deja claro una cosa: que hay una cordobesa que quiere llegar lejos a pesar de no portar los colores de ningún club califal. Wayra Romero (Unicaja Jaén Paraíso Interior) vuelve a dar de qué hablar en una competición nacional y consiguió un bronce más que meritorio en 100 metros vallas en la jornada del sábado. Quien no encuentra las sensaciones perdidas es un Juan Francisco (Atletismo Córdoba Patrimonio de la Humanidad) que quedó en décimo lugar en la final de salto de longitud, aunque tiene un futuro prometedor en los próximos cursos.