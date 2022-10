Subastan el retrato que hizo Romero de Torres de la mujer del alcalde José Cruz Conde

El cuadro Retrato de Doña Ana González de Oronotz, el retrato de la esposa del alcalde de Córdoba José Cruz Conde (1878-1939) que hizo el pintor Julio Romero de Torres, sale a subasta. La casa Ansorena ha incluido esta obra en el lote de la puja prevista los días 2 y 3 de noviembre.

“Igual me tengo que venir nadando”: cien años de la muestra de Romero de Torres en Buenos Aires

Firmado en el lateral inferior izquierdo, este óleo de 90x100 centímetros, sale a la venta con un precio de salida de 90.000 euros. En la imagen, la esposa de Don José Cruz-Conde, alcalde de Córdoba desde 1 de abril de 1924 hasta el 1926, así como Gobernador Civil de la provincia de Sevilla y Comisario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Según explica la casa de subastas, la obra puede situarse hacia la época de 1924-1926, cuando como alcalde de la ciudad le encargó a Julio Romero de Torres en 1925 para el municipio, el gran cuadro titulado Arcángel San Rafael, que se encuentra actualmente en el Museo Julio Romero de Torres. “Puede ser que como forma de agradecimiento, Julio Romero retratara a la esposa del alcalde, doña Ana González Oronotz”, explican desde Ansorena, citando a Mercedes Valverde como catalogadora de la obra.

El cuadro no es la única pieza cordobesa a subasta, ya que Ansorena también saca a la venta la obra Retrato de un caballero, de Enrique Romero de Torres, hermano de Julio Romero de Torres, por un precio de salida de 600 euros.

Además, también se vende el cuadro El Niño de Vallecas, del pintor cordobés Bartolomé Vázquez; un cuadro de Manolote pintado por Francisco Sales en París (por 400 euros); y distintos juegos de platería cordobesa del siglo XIX (de los reconocidos plateros Cristobal Pesquero y Antonio Castejón Gómez.

