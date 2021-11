'La Semilla': ya en las plataformas el segundo single del disco póstumo de Mart

Este miércoles se ha publicado La semilla, segundo single del disco Tierra y fe, el disco debut y póstumo al mismo tiempo de Manuel Ángel Mart, quien fuera cantante de Estirpe, y que falleció el 31 de octubre.

En La Semilla, los estribillos dialogan con esa profundidad creativa en la que Mart suele sumergirse entre la oscuridad melódica y la lucidez lírica, retorciéndose en los distintos puntos de vista de un denominador común: las mentiras, el dolor de las verdades y las semillas que caen con todo ello.

Es el segundo adelanto de Tierra y fe, un LP que verá la luz el próximo 17 de diciembre de la mano de Infarto Producciones y que contará con una edición física en vinilo a finales de enero. El disco ha sido íntegramente grabado y producido por Mart, a excepción de las baterías a cargo de Josechu Gómez, grabadas en Estudio Silencio por Juanjo Reig. El diseño y maquetación del álbum ha sido realizado por Johnny Piñeiro de Flecha Desings y Josu Torrealday. Fotografía de Charly Calderón.

Tierra y Fe es un álbum personal e introspectivo en el que Mart derrama su esencia para soltar aquello que no le permitía seguir siendo el ser que era a través del lenguaje que mejor dominaba: la música. Un trabajo muy especial que podremos empezar a degustar a partir del 17 de diciembre en plataformas digitales.

Manuel Ángel Martínez, fue el frontman y fundador de la banda Estirpe. Nacido en una familia donde la música llena el hogar en todos los sentidos, con 14 años inicia la composición de sus primeras canciones que presentaría ante el público en 1994. Este mismo año comienza un largo recorrido y no es hasta 1998 que edita su primer trabajo discográfico con la banda. Con ellos, y durante 20 años, liderará la dirección de cada nueva obra y álbum desde la composición, grabación, producción y mezclas.

A sus espaldas lleva multitud de conciertos, además de producciones de estudio para otros artistas de diferentes géneros musicales. Estas experiencias han sido esenciales para formarse con una indiscutible vocación, pasión e inquietud para aprender y seguir creciendo como músico. Cordobés de nacimiento, aunque en sus últimos años residente en Madrid, Mart decide hacer una parada indefinida con Estirpe para dedicarse a proyectar una nueva etapa en solitario que le ha conducido hasta este trabajo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!