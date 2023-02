Quién eres: el seductor debut de Luisa Arenas

La cantante y compositora afincada en Córdoba Luisa Arenas acaba de lanzar Quién eres, un seductor sencillo que marca el debut de una voz a la que conviene seguir la pista a partir de ahora, y que se apoya en dos pilares: el piano de Alfonso Aroca y la producción de Pablo Gómez Molina (percusionista flamenco para Rosalía, María José Llergo, Jorge Pardo o Silvia Pérez Cruz).

Quién eres es un tema grabado en La Canica Cuadrada (Barcelona), y que estará incluido en su trabajo Coplas desesperadas, un EP que publicará La Cúpula Music en los próximos meses. Un trabajo que marca el debut discográfico de esta cantante y compositora, natural de Mengibar, y que se confiesa, hasta ahora, “cantante anónima de cuartos de baños y espejos solitarios”.

Eso parece cambiar con este primer sencillo, con el que Arenas presenta su proyecto Coplas desesperadas, que nace fruto de un proceso en tres etapas: la pérdida, la búsqueda y el encuentro.

“Son un intento desesperado por saber de mí y resolver este acertijo imposible y trivial que es la vida. Han actuado como cemento y bálsamo del alma y me han revelado la naturaleza sencilla y eterna de las pequeñas cosas”, explica la cantante, que, además de Aroca y Gómez Molina, ha reclutado a Pedro José Delgado (contrabajo), Gabriel Fletcher Ventura (guitarra eléctrica) y Manuel Alonso (guitarra española y viñuela).

