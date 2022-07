Roberto Quintana, premio Salvador Távora: “No podemos aceptar que el 92% de la profesión no pueda vivir de su trabajo”

Agradecido y muy emocionado, el actor y catedrático del teatro Roberto Quintana ha recogido el Premio Salvador Távora a la trayectoria profesional, un reconocimiento que le ha brindado la 39 edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Palma del Río en la jornada de apertura.

Quintana, con 55 años de experiencia a sus espaldas, aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a las instituciones presentes y al sector en general: “Haced algo… Es urgente. No podemos seguir aceptando que el 92% de la profesión no pueda vivir de su profesión, no pueda vivir de su trabajo. La situación ha empeorado notablemente. Se ha convertido en una enferma crónica y corre serio peligro de convertirse en algo residual”.

Convencido de que el sector vive un momento histórico, y de que el teatro es una necesidad de la sociedad, propuso la necesidad urgente de organizar un Congreso de las Artes Escénicas en Andalucía, donde los todos los implicado debatan y estudien las necesidades y las soluciones necesarias: “Necesitamos que vuelva a ocurrir una revolución como la que en los años 70 protagonizó el teatro independiente o las artes escénicas pervivirán en una cueva como antes. Creo que ese congreso es necesario para la realización de una Ley de Artes Escénicas”.

Finalmente, Roberto Quintana, todo pasión, al recoger el premio explicó que el galardón pertenecía a todos aquellos que en su trayectoria le habían permitido convertirse en actor: “El arte de la creación es colectivo. Este oficio no se aprende, sino que se descubre. Y hay personas que te ayudan a descubrirlo. Y yo he tenido la suerte de tener a mi lado a Juan Carlos Sánchez y Eugenio Jiménez, dos profesionales con los que ha compartido trayectoria vital y personal.

En el acto de apertura, el director de la Feria Ramón López abogó igualmente por la suma de esfuerzos y voluntades para hacer posible “la Feria que queremos y la que necesita el sector. Pensar en la 40 edición es pensar en que todos tenemos que sugerir, todos tenemos que pensar y todos tenemos que sumar, todas las instituciones y todo el sector”.

Ramón López aprovechó la ocasión para desear a los participantes una feria irrepetible: “Os pido que os dejéis engañar por estos comediantes y os dejéis llevar para vivir esa pasión única que es disfrutar de un hecho teatral único e irrepetible”.

En esa misma línea se expresó la alcaldesa Esperanza Caro de la Barrera, alcaldesa de Palma del Río, que recordó que las instituciones son importantes para impulsar la cultura. “Necesitamos que se produzca ese triángulo mágico, para que instituciones, público y profesionales se junten para seguir avanzando en el proyecto de feria de Palma. Mi agradecimiento para los profesionales que nos visitan y mi reconocimiento para el equipo humano que organiza esa Feria. Os doy mi enhorabuena y orgullo como alcaldesa”.

Mar Sánchez Estrella, secretaria general de Innovación Cultural y directora de la Agencia Andaluz de Instituciones Culturales, expresó su satisfacción por estar en la inauguración oficial de Feria de Palma y habló de la implicación de la Junta de Andalucía en un proyecto que promueve la exhibición y el mercado: “39 años es una cifra para estar orgullosos, sobre todo porque vemos cómo la Feria va cumpliendo sus objetivos año a año”.

Finalmente, Inmaculada Silas, diputada de turismo de la Diputación de Córdoba, habló del papel determinante que juega Feria de Palma en el desarrollo del sector. “Una feria que sitúa a Córdoba y a Palma del Río en primera línea de la cultura, en mejor escaparate de artes escénicas, como punto de encuentro y de negocio”.