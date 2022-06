Los promotores de la Plaza de Toros rechazan finalmente habilitar un cine de verano

La Plaza de Toros de Córdoba no tendrá este año cine de verano como tampoco lo tuvo en los últimos dos años. La esperanza estaba puesta en que la empresa que gestiona la plaza, Grupo Mundo, decidiera promover otra oferta de ocio y cultura durante la época estival. Sin embargo, la entidad ha desvelado la incógnita y finalmente no habrá cine de verano en el Coso de los Califas, aunque no ha puntualizado el motivo.

La siguiente pregunta es: ¿Hasta cuándo? Todo parece indicar que la decisión se mantendrá, al menos, durante los cinco años en los que Grupo Mundo gestionará la plaza. Cabe recordar que en abril de 2021, cuando se hizo público el acuerdo entre esta empresa y los gerentes de Los Califas, se comunicó, por parte de Grupo Mundo, su intención de pomover un cine de verano desde junio a septiembre. Ya el año pasado, la comopañía alegó la imposibilidad de llevarlo a cabo “por restricciones sanitarias”.

En aquel momento, el público permitido en los cines de verano era del 75% con una distancia de un metro y medio de seguridad. Sin embargo, la compañía Esplendor Cinemas sí optó por abrir sus cuatro cines de verano. Más difícil fue la situación que se vivió en el verano de 2020, lo que llevó al gerente de Cinemas -Martín Cañuelo- a abrir únicamente el cine de La Fuenseca aún cuando el aforo permitido era del 40%.

De esta forma, y a la espera de que se sumen otras iniciativas, Córdoba podrá disfrutar este verano de sus tradicionales cine al aire libre, gestinados por Cañuelo. Este viernes han inaugurado la temporada los de La Fuenseca y Delicias, durante estos días proyectarán La peor persona del mundo (este sábado en Delicias y este domingo en Fuenseca) y Alcarrás (este sábado en Funseca y este domingo en Delicias). El Coliseo abrirá el día 29 de junio, mientras que el Olimpia lo hará un día después, el 30 de junio.