Un pedacito del Grammy Latino de Las Migas viaja a Peñarroya-Pueblonuevo

Alegría en Peñarroya-Pueblonuevo, el pueblo natural de Alicia Grillo, la guitarrista del grupo Las Migas, que ha ganado esta madrugada el premio Grammy Latino a mejor disco de flamenco por su trabajo Libres.

Veinte años después de su fundación, Las Migas son proyecto consolidado de flamenco femenino, valiente y alegre. Ahora, respaldado con un Grammy Latino, que se une al Premio de la Música Independiente (MIN) al mejor álbum de flamenco del año 2019, y a la nominación que obtuvieron en los Grammy Latino de 2017.

A la segunda fue la vencida. Lo han hecho con Libres, su noveno disco, concebido como “un homenaje a la fuerza femenina, la naturaleza y la libertad”, y que esconde guiños a estilos como el country, el pop americano y la música urbana.

El grupo lo forman Marta Robles a la dirección, composición y guitarra, Carolina “La Chispa” a la voz, Alicia Grillo a la otra guitarra, y Roser Loscos al violín. Un cuarteto que ha recorrido el mundo tocando un flamenco claro, moderno, y comprensible por un público muy amplio que las sigue desde muchísimos rincones del planeta.

Las Migas no viajaron a Las Vegas a recoger el premio, si bien han compartido en redes un vídeo en el que celebraban el Grammy Latino.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!