El yacimiento más importante de Priego de Córdoba en décadas, en peligro

El yacimiento arqueológico más importante de la comarca de Priego de Córdoba en las últimas décadas está peligro. El yacimiento Cortijo de los Cipreses estaba catalogado en la Carta Arqueológica de Priego, se conocía (aunque no se sabía su envergadura) y aún así se proyectó el trazado de la carretera.

Ahora hay 1.600 metros cuadrados de restos importantes: almazara romana, calles, termas, recinto fortificado, restos de lararium, con pavimentos y potencia de muros de más de dos metros en algunos casos... No hablamos pues de tres muros sin importancia que puedan destruirse, trasladarse o simplemente documentrase. Es el yacimiento más importante de la Comarca de Priego de las últimas décadas.

Por otro lado, se lleva excavando desde hace seis meses sin publicidad, sin visitas, sin darlo a conocer a la ciudadanía y a la profesión, ni por la administración local, ni por la autonómica, ni por la empresa de arqueología, en una censura calculada que presagia una respuesta extemporánea por parte de la Junta en relación a su futura conservación y puesta en valor.

A estas alturas, en el siglo XXI, y en una comarca Denominación de Origen en aceites, y que presume de turismo cultural, no puede permitirse su cubrición (menos aún su destrucción).

Ahora se dirá por parte de la Junta, seguramente, que los restos no son muy importantes o que desviar la carretera (que es lo que habría que hacer) cuesta muchísimo más que pasarla por encima de los restos protegidos, cuando la importancia es mayúscula y cuando el sobrecoste del desvío no es tanto como nos dirán.

De hacerse semejante desaguisado (pasar la carretera por encima) vendría a ser el atentado más grande al patrimonio histórico que haya sucedido en la comarca.

Si la ciudadanía está dispuesta a ello que después no vengan los lamentos ante la parálisis que sufre la comarca y su falta de respuestas imaginativas y emprendedoras.

Pronto se trendrán que crear acciones y movilizaciones ciudadanas para frenar esta irresponsabilidad de los responsables políticos y esta censura y ocultamiento intolerable de un patrimonio que es público.

