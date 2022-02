¿Un mosaico romano con una falta de ortografía?

Se le atribuye a Marco Tulio Cicerón la frase de que uno de los lugares de la República romana donde peor se hablaba y escribía en latín era en Corduba. Y algo hubo de quedar, pues más de 300 años después de su muerte se construían mosaicos con presuntas faltas de ortografía.

Esta semana, un agricultor cordobés descubrió por casualidad un gran mosaico romano en mitad de su olivar. La sequía y la erosión del suelo ha provocado que bajo una cárcava apareciera un gran mosaico, que ya está siendo estudiado por los arqueólogos y que apunta a ser el prólogo de una gran villa romana. Pero el hallazgo, además, ha expuesto que los romanos cuando escribían también lo hacían con faltas de ortografía, o eso parece. Como la famosa escena de La vida de Brian en la que un legionario sorprende al protagonista escribiendo mal romani ite domun (romanos, marchaos a casa).

El mosaico descubierto presenta varias curiosidades. A la izquierda de la figura humana aparece un delfín. Junto al hombre, hay un árbol, que presuntamente es un olivo (similar al de la finca donde se ha hallado). El personaje de la escena parece ser un cazador, ya que lleva un arco con unos pájaros atados (perdices). Pero el gran detalle está en la inscripción.

Así, se puede leer una eme, que corresponde a mensis (mes), en lo que podría indicar que el mosaico forma parte de un gran calendario. Y el mes al que hace referencia aparece escrito como deceber (sic), sin la eme entre la e y la be. Y ahí estribaría una falta de ortografía que no es nada inusual.

El mosaico fue encontrado esta misma semana. Los restos ya han sido analizados por la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. También se ha dado parte al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, encargado de la custodia e investigación del patrimonio histórico.

Por cuestiones de seguridad y para evitar a los expoliadores de yacimientos, el lugar concreto del hallazgo no ha sido desvelado, si bien el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha precisado que "está justo en una cárcava y ha aflorado", añadiendo que, aunque en el pasado se recuperaron algunas piezas de origen romano que se exponen en el museo local, el hallazgo de este mosaico es inédito, constituyendo el primer yacimiento de estas características en el término municipal.

Aparentemente y a falta de que así lo determinen las excavaciones arqueológicas que se lleven a cabo, podría pertenecer a una "construcción importante" similar a las villas romanas cordobesas de Fuente-Álamo, en Puente Genil, o de El Ruedo, en Almedinilla. Por eso el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará contactos con el propietario de la finca para abordar el hallazgo, que abre "grandes posibilidades" al municipio.

