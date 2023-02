Hallan el primitivo convento de La Merced del siglo XIII bajo el aparcamiento de la Diputación de Córdoba

Hasta el día de hoy no se había conservado resto alguno del antiguo convento de La Merced, construido en el siglo XIII justo después de la conquista cristiana de la ciudad de Córdoba. Se sabe que sus muros llegaron a acoger a Cristóbal Colón antes de partir a descubrir un Nuevo Mundo para los europeos. Y que también protegieron la talla del Cristo de la Merced que aún hoy se conserva. Pero tras las obras de reforma del siglo XVIII se desconocía cómo era el convento medieval y dónde estaba exactamente. Hasta ahora.

Las excavaciones preventivas que la Diputación de Córdoba, la institución pública que ocupa el antiguo Convento de La Merced, está desarrollando en el solar de sus aparcamiento han dado con la antigua construcción. Según ha podido saber este periódico, los arqueólogos han dado con uno de los edificios del original convento de Las Mercedarias en Córdoba, fundado entre los años 1245 y 1262 después de que el rey Fernando III de Castilla donase la basílica conocida como de Santa Eulalia a esta orden monástica.

De momento, se ha excavado parte de uno de los edificios originales del antiguo convento, que fue derruido. Sobre sus muros se construyó el actual Palacio de la Merced. El gran hallazgo se sostiene en el descubrimiento de una gran entrada de doble hoja con un gran muro de fachada de 1,55 metros de ancho. El edificio tiene una planta cuadrangular y se encuentra a la profundidad exacta en la que en la ciudad de Córdoba aparecen los restos del periodo bajo medieval cristiano. Más abajo de sus muros hay restos almohades y califales. Y más abajo aún los arqueólogos han comenzado a encontrar restos de mosaicos romanos. La ciudad de Córdoba, de nuevo, superpuesta a sí misma. Y perfectamente ordenada en su cronología.

Las dimensiones exactas del edificio hallado son desconocidas. Para saberlo habría que seguir excavando todo el aparcamiento de la Diputación y no tan solo en la cata que se ha abierto hace unos meses para comprobar la viabilidad de construir unos nuevos edificios para la Diputación en la zona. Los arqueólogos trabajan durante estos días en la extracción de tierra y también en el descubrimiento e interpretación de nuevas estructuras, de pozos, de restos de derrumbes, de escombros y de huellas del pasado.

El Palacio de la Merced fue desacralizado y desamortizado en el siglo XIX. En los años sesenta del siglo XX, su edificio se cedió a la Diputación Provincial y se volvió a reformar. El arquitecto Rafael de la Hoz llegó a modificar, incluso, la puerta sur del antiguo convento. Allí trasladó piedra a piedra la portería de la iglesia de San Pedro de Alcántara. A finales de los años setenta, un incendiario quemó la iglesia de la Merced, cuya reconstrucción no ha concluido hasta hace apenas cinco años.

El antiguo convento ha aparecido algo más al norte del Palacio de la Merced actual, en una zona que se usaba como aparcamiento al aire libre y que la Diputación también convierte en una especie de recinto ferial. De hecho, la popular Cata del Vino de Córdoba se celebra justo ahí, encima de los restos que acaban de ser descubiertos. También muestras sectoriales, como Expomiel, Intercaza o la reciente Feria de los Municipios.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba prevé la construcción de dos edificios en el solar de la Diputación, además de la apertura de una plaza. La institución provincial pretendía construirlos, por lo que encargó una excavación preventiva para ver la viabilidad. Los edificios llevaban asociados aparcamientos subterráneos.

De momento, el hallazgo aún no dispone de informes definitivos y la Consejería de Cultura no ha tomado decisión alguna sobre su protección o no. Pero la envergadura de los muros y la escasa información que hasta ahora se tenía sobre este antiguo convento hace prever que se seguirá excavando en el aparcamiento, lo que retardará la decisión de la Diputación, que ya había decidido aplazar su propuesta ante el rechazo vecinal.

El antiguo convento se localizaba extramuros de la ciudad de Córdoba, como ocurrió después con el propio Palacio de la Merced, que siempre estuvo rodeado de huertas hasta prácticamente mediados del siglo XX, cuando se construyó la plaza de Colón. Aunque en el actual Palacio de la Merced hay una placa que señala que allí durmió Colón a la espera de poder reunirse con los Reyes Católicos antes de que le dieran permiso para la histórica expedición por el Atlántico, lo cierto es que durmió unos tres metros más abajo, en un edificio cuyos restos se acaban de descubrir ahora.