Objetivo: estudiar en las bibliotecas durante las tardes de verano cuando la oferta es mínima

Verano y una situación que se repite año tras año. La posibilidad que las administraciones locales y autonómicas ofrecen en Córdoba para poder estudiar en verano es mínima. Esa es la realidad que sufren los opositores, usuarios y quienes, con la vuelta de septiembre, regresan a los exámenes. El cierre de los espacios por las tardes es generalizado, por no hablar de los fines de semana.

Así lo han transmitido a este periódico fuentes de la Plataforma por Córdoba, que recuerdan a las administraciones que “los estudiantes configuran el progreso de una sociedad, amén de que el estío es una época plausible para fomentar la lectura y la iniciación a la misma”. En primer lugar, la Plataforma denuncia que la Junta de Andalucía mantenga, desde la mitad de junio hasta mitad de septiembre, el cierre por las tardes de la Biblioteca Provincial; “una medida implementada desde la crisis financiera y que hasta la actualidad no se ha revertido, cuando las bolsas de administrativos y auxiliares administrativos están repletas de candidatos deseosos de hacer las sustituciones pertinentes, si fuese necesario”, aseguran.

El horario de verano de esta biblioteca es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y los sábados, cerrada. Además, esta organización afea a la Junta que el cierre de la sala de lectura en el Albergue Juvenil gestionado por el Instituto Andaluz de la Juventud, cerrado tras el inicio de la pandemia. A juicio de la Plataforma, este “siempre fue un servicio muy valorado y concurrido por la ciudadanía cuando todas las bibliotecas cierran”.

La situación en el ámbito de los edificios de gestión local tampoco es muy diferente. Todos los centros cívicos cerrarán por la tarde hasta el 7 de septiembre, así como la sala de lectura de la Casa de la Juventud. Esta última retomará su horario vespertino a partir del 21 de agosto, cuando lo hará de lunes a viernes, de 8:30 a 21:00; los sábados, de 8:30 a 3:00; y los domingos, de 8:30 a 21:00.

La sala de lectura de la biblioteca municipal de Lepanto es la única que sí permanece abierta durante las tardes de verano, con un horario de 9:00 a 21:00 de lunes a viernes; una situación que, para la Plataforma “no es de recibo”. Por ello, propone al Ayuntamiento de Córdoba que valore la apertura de la sala de lectura de la calle Escritor Torquemada, “que sólo requiere de un trabajador”, cubriendo así la zona oeste de la ciudad. No obstante, la asociación emplaza al Consistorio a buscar soluciones para ayudar al resto de la capital.

A paliar esta oferta tan escueta contribuye la Universidad de Córdoba, que ha habilitado el siguiente horario para sus salas de estudio hasta el 6 de septiembre:

Edificio Vial Norte: 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de agosto (8:00 a 15:00).

Medicina y Enfermería: 14, 16, 17, y 18 de agosto (8:00 a 15:00); 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto (9:00 a 00:00); 1, 2 y 3 de septiembre (9:00 a 00:00); y 4, 5 y 6 de septiembre (8:00 a 00:00).

Filosofía y Letras: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto (9:00 a 00:00); 1, 4, 5 y 6 de septiembre (8:00 a 00:00); y 2 y 3 de septiembre (8:00 a 00:00).

Biblioteca Maimónides: 28, 29, 30 y 31 de agosto (8:00 a 22:00); 1 de septiembre (8:00 a 20:00); 2 y 3 de septiembre (9:00 a 20:00); y 4, 5 y 6 de septiembre (8:00 a 22:00).

Ciencias del Trabajo: 28, 29, 30 y 31 de agosto (9:00 a 00:00); y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de septiembre (9:00 a 00:00).

