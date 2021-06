El norteamericano Scott Mclain se lanza a cantar en cordobés en 'iatrologos'

El norteamericano afincado en Córdoba Scott McLain ha publicado este lunes Iatrologos, segundo single de su segundo disco, del mismo título, y en el que el intérprete se arranca a cantar en español un balada de aire folk.

El videoclip, dirigido por Teo Martínez, ha sido grabado en el Jazz Café de Córdoba, y se ha estrenado este lunes en el canal de Youtube del cantante norteamericano. El primer single, Elena, vio la luz en septiembre de 2020, meses antes de que McLain ganara el concurso local Música Propia by Planneo de la Cadena Ser. Ambos forman parte de iatrologos, el segundo disco del artista después de que en 2017 publicara Multitudes, su primer LP en solitario.

Scott McLain, que lleva viviendo en Córdoba una década, se define a sí mismo como un eterno amante de la música. A los 7 años ya recibe clases de piano y a los 16 compra su primera armónica debido a la fascinación musical que siente hacia Bob Dylan.

Poco después comienza a dejarse influir por Little Walter, Paul Butterfield y Junior Wells y continúa profundizando en la esencia de la armónica de blues. A los 18 años cae en sus manos la primera guitarra acústica, la cual aprende a tocar, al igual que la armónica, de forma autodidacta.

En su primer contacto con España conoce a Bosco Gámiz, antiguo guitarrista del grupo grunge Horror Vacui, y juntos forman el grupo The Soul Merchants Co. En mayo de 2012 graban su primer trabajo, un LP en Holler's Analog Studio. En 2009 entra a formar parte del grupo de rock D.Donnier And His Bones como armonicista. Su sonido es una mezcla variada de rock, folk, blues, country y bluegrass.