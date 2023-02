De la naranja de Palma al circuito reggae internacional: el sonido jamaicano de la Vega del Guadalquivir

Juanlu era sólo un chaval más entre los miles de espectadores cuando arrancó el concierto que ofreció en 2017 en el Festival Rototom Ervin Spencer, más conocido como Don Carlos, uno de los padres del sonido jamaicano. Cuando terminó aquel directo, Juanlu ya no era el mismo, algo había cambiado en la manera en que quería hacer música.

Y tardaría algunos años más en darse cuenta. Juanlu era entonces, lo sigue siendo hoy, Giuseppe Beats, un beatmaker cordobés de Palma Del Río. Uno de esos productores que ponen la música sobre la que otros rapean (algo que, por cierto, está directamente tomado del toasting jamaicano). También era un agricultor de Palma, la tierra de la naranja cordobesa. También lo sigue siendo hoy.

Lo que no era entonces es Baboon Prophecy, el alias del proyecto con el que, con apenas dos lanzamientos, este joven palmeño ha situado su nombre, y el de la Vega del Guadalquivir, en el circuito reggae internacional. Pero, ¿qué es el sonido de la Vega?

Entre el hip hop partecuellos y el afrobeat

“Es algo que está entre el hip hop partecuellos y la elegancia que te puede ofrecer una banda de jazz, funk o afrobeat”, responde Giuseppe desde su estudio, ubicado en su casa de Palma del Río, y rodeado de aparatos que ha ido comprando con lo que le ha dejado la naranja. Giuseppe se parte de risa cuando se le pregunta por lo que hacía con su vida antes de dedicarse en serio a la música. “Eso no me lo ha preguntado nadie antes. Pero lo cierto es que me he gastado todos los ahorros”, señala.

Es algo que importa. Estamos hablando de un proyecto independiente y autogestionado, ubicado en la periferia de las grandes ciudades, sin apoyos ni padrinos. Todo en un mundo, el del reggae, que es un movimiento internacional pero construido a partir de la conexión de minorías dispersas por todo el mundo. En Córdoba, por ejemplo, hasta la llegada de Baboon Prophecy, el nombre de referencia eran Wa Dub Kibir, un soundsystem y un sello musical que también se ha ganado el respeto de la comunidad amante del sonido jamaicano.

El proyecto de Baboon Prophecy, sin embargo, se parece más a una banda. Giuseppe empezó a moldearlo en la pandemia, en un momento de máxima creatividad, en el que comenzó a barnizar de sonidos africanos y jamaicanos sus base de hip hop. “El hip hop te da la posibilidad de poder crear desde otros estilos, como el jazz, soul, hip hop, porque el sampleo abre mucho la mente”, cuenta el productor, que remarca que la escena urbana de Palma del Río siempre ha sido de las más activas de la provincia.

No obstante, reconoce que aquello se le quedaba corto. “El hip hop puede llegar a ser un poco cerrado, y yo soy muy abierto de mente”, señala sobre el momento en que comenzó a rastrear gente con la que trabajar. Fue el productor e ingeniero de sonido Mario García, ubicado en la localidad sevillana de El Coronil, la persona clave para expandir sus ideas.

Tras dos años de trabajo en común, a mediados de 2022 salió el primer fruto: Times so hard, un single de reggae y funk que contaba con la voz del cantante francés Taiwan MC y de la cantante alicantina Sailor Smile.

500 copias en siete pulgadas

Prensaron 500 discos en 7 pulgadas. Se han vendido prácticamente todos, con el disco rulando en las maletas de los mejores selectores de reggae del mundo. “La canción salió sin que nos conociera nadie. Y fue increíble que artistas de esta categoría confiaran en un proyecto así”, relata Giuseppe, que, junto con García, decidieron abrir el abanico de colaboradores.

Hoy, Baboon Prophecy ya es una pequeña guerrilla y es habitual que Giuseppe suba a sus redes vídeos de los ensayos en su casa de Palma del Río en los que aparecen invitados de excepción, como el rapero cordobés Clásico, el selector y cantante Yugo Taguchi o los artistas Long Fingah y Solar Baby. Mientras tanto, la formación oficial de Baboon Prophecy ha ido cogiendo forma, con Carlos al bajo, Jose Flowing a los platos, el grupo The Sherlock Horns a los vientos y al micro la cantante Inma del Río, que ha aparcado la copla para acercarse al reggae en esta aventura.

Mientras tanto, Giuseppe y Mario García siguen adentrando el sonido babuino de la Vega en los discos de algunos de los mejores artistas de reggae, como Scaramouche, al que le han producido un riddim para su nuevo disco.

Pequeños pasos para un proyecto que acaba de nacer, que colecciona ofertas para tocar en directo, pero que se lo toma con filosofía, como si las naranjas no estuvieran del todo maduras: “Estamos más con el estudio y prefiero ir con cautela, tenemos la vista puesta en el año que viene. 2024 va a ser nuestro año”, afirma Giuseppe.