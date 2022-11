Medina Azahara confirma las primeras fechas de su gira 2023

Medina Azahara ha presentado la nueva reedición de su último álbum de estudio, Llegó El Día, un trabajo que conjuga el alma, el espíritu y las grandes canciones de Triana interpretadas por el grupo cordobés.

Esta reedición ha contado con colaboraciones de grandes artistas como son El Arrebato, junto a quien han grabado Una Noche De Amor Desesperada; Kutxi Romero, con quien interpreta Desnuda La Mañana, y La Tremendita, quien ha participado en En El Lago.

La banda cordobesa además también ha anunciado las primeras fechas de su gira en 2023, donde los fans podrán disfrutar en directo de los grandes éxitos de Llegó El Día, así como de los nuevos temas incluidos en esta nueva reedición.

Con Llegó El Día Medina Azahara pulverizó todos los récords de ventas las pasadas navidades, liderando las compras de música en todas las categorías en plataformas de comercio electrónico como Amazon. Este hecho supuso un nuevo hito en la historia de la banda cordobesa que logra así que el rock andaluz regrese a una posición de liderazgo en la industria discográfica de la que desapareció hace treinta años cuando el propio grupo liderado por Manuel Martínez fue disco de platino con el álbum “Sin Tiempo” (1992).

PRIMERAS FECHAS 2023 GIRA LLEGÓ EL DÍA

3 FEBRERO - Cáceres - Palacio de Congresos

4 FEBRERO - Badajoz - Palacio de Congresos

17 MARZO - Valladolid – Teatro Carrión

18 MARZO – Zaragoza – Teatro Las Esquinas

19 MARZO – Tarragona – Paláu Firal I De Congressos

19 ABRIL – El Ejido (Almería) – Teatro Auditorio (Próximamente a la venta)

