'Mujeres en la historia de Córdoba': contra el olvido de las protagonistas silenciadas

“Nuestra sociedad no permite el desarrollo de los talentos de las mujeres. Parecen estar destinados exclusivamente a procrear y a cuidar de los niños, y esta situación supeditada ha anulado su capacidad para asuntos mayores. No vemos, así, a ninguna mujer dotada de virtudes morales; viven sus vidas como vegetales, dedicadas a sus maridos. De esto derivan las menguas que afectan a nuestras ciudades, ya que las mujeres duplican en número a los hombres, pero no pueden ganarse la vida con sus propios trabajos”. Esta es una cita del siglo XII, del filósofo cordobés Averroes (1116-1198), que ya mostraba la oscuridad que se ha cernido históricamente sobre las mujeres, la ocultación y el desconocimiento del papel que muchas han jugado en la Historia. Una cita que se recupera en el prólogo del libro Mujeres en la historia de Córdoba, que quiere alumbrar esa parte silenciada de la Historia con los nombres propios de mujeres que, realmente, la protagonizaron.

El catedrático jubilado de Geografía e Historia, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Córdoba y académico de la Real Academia Española de la Historia y de la Real Academia de Ciencias, Letras y Nobles Artes de Córdoba, Manuel García Parody, es su autor. Cuenta que, hace unos años, publicó junto a otros historiadores el libro ‘Cuatro personajes en la historia de Córdoba' dedicado a otros tantos hombres y, ahora, “me pareció oportuno escribir ahora uno donde las protagonistas fueran las mujeres. Las mujeres han estado silenciadas y, sin embargo, tuvieron un papel importante en distintos ámbitos”, reflexiona en una charla con Cordópolis.

Mujeres en la historia de Córdoba tiene a trece nombres propios como protagonistas, una selección que abarca distintas etapas históricas desde Roma al siglo XX, “procurando que hubiera variedad”. A través de la biografía de trece cordobesas de nacimiento o adopción, se destaca el papel que desempeñaron en la historia. Entre ellas se encuentran desde emperatrices y reinas a mujeres casi desconocidas. Están por ejemplo, “las dos Faustinas, emperatrices romanas, que no se limitaron a ser consortes sino que tuvieron un papel destacado en la gobernaza. Faustina la mayor y Faustina la menor, de origen cordobés”, recuerda.

Entre las páginas del libro también se haya la biografía de Wallada Bint Al-Mustakfi, la princesa y poeta andalusí, o las historias “verdaderamente curiosas” de mujeres como la anónima “detonante del célebre Motín del Hambre de 1652, al mostrar a su hijo muerto de hambre en brazos, que supuso un estallido tremendo en la ciudad”. Beatriz de Hinestrosa fue la Malmuerta -“la asesinada realmente”-, Beatriz Henríquez de Arana -“la amada de Cristóbal Colón”, la infanta Doña María que nació en el Alcázar en Córdoba, Ana María de Soto, la primera mujer en la Armada, Dora la Cupletista -musa de Julio Romero de Torres-, o María Isidra Quintana, “la primera mujer que recibió un doctorado en Letras y alcanzó el rango de académica de la Lengua”, son algunos de estos perfiles de mujeres protagonistas de la Historia.

Como también se detiene el autor en perfilar la vida de dos mujeres del siglo XX: Renée Lafont, la primera reportera caída en una guerra, asesinada en 1936 en Córdoba; y Pilar Sarasola, “tenaz librera de la Luque”, que cuando su marido Rogelio Luque fue asesinado “por vender libros marxistas”, mantuvo contra viento y marea la librería “sin la que no se explicaría la vida cultural en Córdoba” .

Recorrido por los lugares que recuerdan a estas mujeres

“Todas estas mujeres estuvieron en la primera línea de importantes acontecimientos” en la Historia de Córdoba y, en su momento, sus nombres estuvieron silenciados. Nombres que, con este libro, se quieren colocar en el lugar que merecen.

Ahora, además de devolverles el protagonismo que tuvieron, García Parody las une en su libro a distintos lugares en la ciudad donde permanecen sus huellas. Las biografías de estas mujeres se enmarcan en el lugar donde se las recuerda, lo que invita al lector a tener una nueva mirada de calles y otros espacios de Córdoba. Y también de la provincia.

“Yo soy un historiador que tal vez por haber sido profesor de instituto he tenido que abarcar distintas etapas de la Historia. Y siempre me ha ayudado mucho el haber querido utilizar a la ciudad como un recurso didáctico. Córdoba es una ciudad que tiene unas posibilidades enormes para la enseñanza y el aprendizaje. Los paseos por Córdoba me han servido para ver toda esa historia que está muy cerca de nosotros, en las calles”, explica el autor.

Así, un recorrido por la Historia a través de las trece mujeres que protagonizan el libro lleva al lector a lugares como el Templo Romano, el Puente Romano, el Campo de los Santos Mártires, La Torre de la Malmuerta, Santa María de Trassierra, el Alcázar de los Reyes Cristianos, el convento de Santa Isabel de los Ángeles, la iglesia de Santa Marina, la Torre del Reloj de Aguilar de la Frontera, la iglesia de Los Dolores, el cementerio de La Salud o la calle Gondomar.

Con todo, la obra trasciende las fronteras locales, ya que las biografías se enmarcan en sus contextos histórico y social, permitiendo hacer un recorrido por buena parte de la Historia en la que no debe volver a olvidarse el papel de la mujer, injustamente y casi siempre, silenciado.

*Mujeres en la Historia de Córdoba se presenta el miércoles 23 de noviembre a las 19:30 en la Biblioteca Viva de Al Andalus.