Muere Philippe Donnier, el musicólogo francés que se enamoró del flamenco en Andalucía

El guitarrista, profesor y etnomusicólogo Phillipe Donnier ha fallecido este martes a los 76 años, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas a la familia. Donnier fue un ingeniero francés que se enamoró del flamenco y acabó viviendo en Córdoba, ciudad en la que se sacó el título de profesor de guitarra, donde ejerció de tocaor y donde ha publicado algunos de sus numerosas publicaciones sobre el arte jondo.

Nacido en Aigueperse (Francia), en 1946, Donnier visitó España muy joven y se quedó fascinado por la música flamenca. A su vuelta a París, compaginó sus estudios de Física con los de guitarra flamenca, auxiliado por José Peña. Con el título de ingeniero bajo el brazo, Donnier volvió a Andalucía con la idea de vivir el flamenco. Lo hizo en Granada, donde tocó con los gitanos de las cuevas de Sacromonte y donde trabó amistad con Enrique Morente. También en Córdoba, donde se tituló como profesor de Guitarra Clásica en el Conservatorio Superior Rafael Orozco, y donde se quedó a vivir y formó una familia.

Su pasión por el arte jondo le llevó a doctorarse en Etnomusicología por la Universidad de París X, con una tesis sobre los procesos de improvisación en el flamenco. A partir de entonces, su labor como flamencólogo lo convirtió en una eminencia en el campo, impartiendo cursos internacionales (España, Francia, Canadá, Alemania); conferencias en universidades, Conservatorios y CEP de Andalucía (Almería, Málaga, Huelva, Madrid, Córdoba, Sevilla, Valencia, Grenoble, Stuttgart…);y ponencias en Congresos nacionales e internacionales.

Entre sus publicaciones, junto a numerosos artículos en revistas especializadas de Flamenco, brillan El duende tiene que ser matemático (Virgilio Marquez, Córdoba, 1985), galardonado con el Premio de Ensayo González Climent; Método de Guitarra flamenca (Billaudot, Paris, 1985), en colaboración con Merengue de Córdoba; el disco Flamenco Soft, con el que obtuvo el Premio Möbius Internacional Culturas 1997; y el cuento infantil El duende y el reloj: para aprender jugando qué es eso del flamenco (El Páramo, 2007), que fue reeditado en 2010, y que fue adaptado por el coreógrafo Javier Latorre, Premio Nacional de Danza, en un espectáculo flamenco.

Como guitarrista clásico, formó dúo con Alfonso Serrano, y como flamenco se forjó en el mesón La Bulería de Córdoba durante muchos años. Además, también siguió siendo docente, ya que estuvo trabajando como profesor de guitarra flamenca en la Escuela Municipal de Bujalance (Córdoba).

Donnier deja familia e hijos en Córdoba. Uno de ellos, David Donnier, ha seguido sus pasos como músico, aunque sin mostrar interés en el flamenco, sino centrando su carrera en el rock y el folk alternativo.

