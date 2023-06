El montillano Pablo Raya, entre el elenco del nuevo musical internacional que llegará a España en octubre

The Book of Mormon será una de los grandes estrenos de la próxima temporada en Madrid el próximo mes de octubre y su productora acaba de finalizar el casting del elenco a través del cual ha elegido a 25 actores, bailarines y cantantes. Entre ellos se encuentra el cordobés Pablo Raya, natural de Montilla, que comenzó su carrera profesional con 18 años cuando decidió instalarse en Madrid en busca de un futuro en el sector cultural.

Esta comedia musical ya ha pasado por Broadway y Londres, donde lleva toda una década siendo un éxito. Cuenta la historia de dos jóvenes misioneros mormones que van a predicar la palabra de Dios a una región peligrosa de Uganda. De los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, y Robert López, compositor de grandes éxitos como Coco y Frozen, The Book of Mormon cuenta con nueve Premios Tony, cuatro Premios Olivier (incluido Mejor Musical) y más de nueve millones de espectadores.

A partir de octubre, este musical se podrá ver simultáneamente en las tres capitales mundiales de los musicales: Broadway, Londres y Madrid. Estará protagonizado por Jan Buxaderas (Elder Price), Alejandro Mesa (Elder Cunningham), Nil Carbonell (Elder McKinley), Jimmy Roca (Mafala) y Aysha Fay (Nabulungi). El resto del elenco lo encabeza Raya, quien, cuando llevaba tan sólo dos meses en Madrid, fue seleccionado para formar parte del elenco del musical High School Musical: On Stage y protagonizó las series Cosas de la la vida y La Gira.

Siempre en continua formación, el montillano ha desarrollado su carrera y estudios artísticos en Londres, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, cursando en escuelas como The Actors Temple, Susan Butson Studio y Modica's Meissner Studio, Estudio Juan Carlos Corazza y Centro del Actor.

Tras esta primera etapa participó en musicales como Mamma Mia, Ay Carmela!, 4OnTheFloor: A Jersey Boys Tribute, Madagascar, Flashdance! y Fama: el musical, donde interpretó al carismático Joe Vegas.

En televisión, Raya ha formado parte del reparto de la serie argentina Casi ángeles y Yo quisiera. En cine ha participado en proyectos como Clara no es nombre de mujer, Ozoner y And then I was french.

Raya compartirá escenario con Leodanis Saìnchez, Kevin Tuku, Rone Reinoso, Jorge Enrique Caballero, Aìlvaro Siankope, Nacho Porcar, Tony Iniesta, Pablo Raya, Oscar Bustos, Andoni Garciìa, Nyeletti Tomaìs, Juno Kotto King, Vanelyss Ventura, Jessie Santos, Alex Chavarri, Zuhaitz San Buenaventura, Tami Nsue, Beatriz Santana, Jhorman Jimeìnez y Javier Aguilera.

The Book of Mormon, que se estrenará el 6 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid, cuenta con la adaptación y dirección de David Serrano. La dirección musical es de Joan Miquel Pérez y las coreografías, de Iker Karrera. El diseño de iluminación es de Carlos Torrijos, el de escenografía, de Ricardo Sánchez-Cuerda; el de vestuario, de Ana Llena; el de caracterización, de Esther Redondo y el de sonido, de Gastón Brisky.

Además, la traducción y adaptación de las canciones corresponden a Alejandro Serrano y David Serrano mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Juan José Rivero Marcos Cámara.