'Llévame a la Feria': la oda al "Disney de los descamisados" de Summer Spree

Llévame contigo a la feria de tu pueblo

Puede que estemos ante uno de los estribillos del año 2021. La canción la firma el músico cordobés Summer Spree (el que fuera líder de Tarik y la fábrica de colores) y ha salido justo este jueves 30 de septiembre, día en el que en la mayoría del país se levantan casi todas las restricciones y crece en la memoria el anhelo de las ferias que nos ha robado la pandemia.

Porque, como bien se encarga de retratar Álvaro Muñoz en su nuevo single, la feria es algo que trasciende el gusto personal. "Yo no soy nada feriante ni me gusta la feria, pero el hecho de haber pasado dos años sin feria por la pandemia, me hizo pensar en la propia manifestación", explica a este periódico el músico cordobés, que reconoce que Llévame a la Feria es una canción que mira las fiestas patronales perdidas como algo "mágico y grotesco al mismo tiempo".

Un "Disney de los descamisados" y un "Neverland del pollo asado" para quienes pisan el albero, y un "rumor lejano para quien prefiere vivir la feria desde su casa", lejos de los hits del verano en bucle. Summer Spree clava su descripción de la feria en una canción en la que se deja acompañar por Cabiria, una voz que, además, se sube al coche de choque del productor con toda la carne en el asador en la que es la primera colaboración de Álvaro Muñoz con el proyecto Summer Spree.

Volamos sobre el albero y el humo de caramelo

Para quien no lo conozca, Summer Spree es la última aventura del músico cordobés Álvaro Muñoz (que en los 90 escribió algunas de las más brillantes páginas de la música andaluza y española con el proyecto Tarik y la Fábrica de Colores), quien, hace ya unos años, decidió marcar algo de distancia con su pasado, abandonar la guitarra eléctrica y dejarse llevar por los sintetizadores y los teclados.

Así, convertido en eso que llaman ahora bedroom producer, con dos discos en el mercado (el primero, Sub Lumine, se coló en las listas de lo mejor del año 2018), Summer Spree está a punto de sacar el tercero. El primer adelanto es este Llévame a la Feria, un pepinazo de synth pop que ha entrado directo al top de su nuevo cancionero y en el que, además, vuelve a mezclar el español y el inglés, para que el oyente se sienta, de alguna manera, como un guiri en una feria.

Llévame a la Feria es -como el resto del repertorio de Summer Spree- pop de cámara, en tanto que la grabación está realizada en un estudio doméstico. El autor suele también describir su obra como "música de Internet", ya que tanto la producción como la distribución se materializan a través de la red, y pone como ejemplo que conectó con Cabiria directamente a través de Instagram, para acabar fraguando la colaboración a través del correo electrónico.

Además del cordobés y la vocalista invitada, en la feria de Summer Spree también han participado Paco Prieto (mezclas), Tom Woodhead (máster) y Juan Clemente (diseño gráfico). Para escuchar el resto del disco habrá que esperar a diciembre.