Los libros cordobeses del año en que volvió la normalidad

Dos años después de la pandemia, la normalidad volvió a todos los estratos culturales, incluido el mundillo literario cordobés, que ha visto como, tras dos ejercicios de restricciones, los grandes eventos literarios recuperaban la presencialidad, permitiendo así que la lectura, además de un refugio o una evasión, fuera también un lugar de encuentro entre los autores y el público.

2022 ha sido, además, un año de actividad intensa por parte de las editoriales cordobesas, con un gran hito a nivel estratégico, como ha sido la unión, sellada a final de año, de la editorial Almuzara y la editorial Cántico, dos de los emblemas de la publicación en Córdoba, que comenzarán a andar un camino juntas.

La veterana Editorial Almuzara, con más de 18 años de vida y con más de 2.000 títulos en su catálogo, ha seguido con su apuesta por los libros de historia, la novela, los ensayos o la divulgación. Así durante este año nos ha dejado libros como los de su colección Esto no estaba en mi libro de…, el más curioso, el dedicado al flamenco, escrito por Eduardo J. Pastor Rodríguez.

Uno de los súperventas de la editorial cordobesa ha sido La luz que fuimos, el nuevo libro del escritor y activista Antonio Manuel, centrado en uno de los sucesos más cruciales e ignorados en la historia de la península: la revolución cordobesa de 1009 y el declive del califato. El libro fue uno de los best seller de la Feria del Libro, que volvió a llenar de letras el Bulevar del Gran Capitán la pasada primavera, tras dos años en blanco.

También desde un prisma histórico, la editorial cordobesa ha publicado El amo de Roma, en el que Alberto Monterroso narra los 12 años de gobierno del emperador Lucio Aurelio Cómodo (180-192 d.C.); la Obra completa del sufí Ibn Masarra de Córdoba, un estudio, edición crítica y traducción anotada de Pilar Garrido Clemente, doctora en Filología Árabe por la Universidad de Salamanca; o Por un poder andaluz, de José Luis de Villar, el primero de una serie de libros aglutinado bajo el epígrafe Historia del Partido Andalucista.

Además, Almuzara ha publicado varias biografías de gran interés para los cordobeses, como la del arquitecto Gerardo Olivares, que ha hecho memoria a sus 90 años en Autorretrato sin espejo, o la de un querido excalde: Herminio Trigo. Memorias políticas, un libro llamado a ser clave para entender un periodo fundamental en la historia de la ciudad de Córdoba.

Almuzara se ha hecho cargo también de la publicación de La larga noche, la última novela del escritor cordobés Joaquín Pérez Azaústre, con la que ganó el premio Jaén de Novela, y que narra las últimas horas de vida de un icono del toreo, Manolete. El escritor ha despedido el año, además, con otro triunfo, ya que ha resultado ganador de la 16 edición del Premio Málaga de Novela por su obra titulada El querido hermano, basada en la biografía de Manuel Machado, y que publicará próximamente en Galaxia Gutenberg.

Otros hits de Almuzara: La publicación de Solo vive quien muere, la novela con la que Salvador Gutiérrez Solís cierra su trilogía en la que la peculiar inspectora Carmen Puerto resuelve, a trancas y barrancas, entre berrinches y obsesiones, casos complicados y adictivos para el lector, o la edición de El libro de Toji, la primera novela del dramaturgo Antonio Rojano.

La editorial Cántico que dirige Raúl Alonso se ha consagrado como una de las más relevantes para la poesía contemporánea, sin dejar de lado el ensayo, la literatura de viajes y la espiritualidad. Uno de sus principales logros este año ha sido traducir y publicar por primera vez en español Poesía Mínima, del poeta, novelista y dramaturgo Aram Saroyan, que, entre otras cosas, trazó una nueva línea para la poesía con sus innovadores poemas concretos, formados a veces con una sola palabra.

Más allá de esta traducción, en 2022 han firmado para Cántico sus nuevas obras voces de enorme relevancia como la poeta Begoña M. Rueda (La mujer ocupada), Manuel Mata (Los ciervos), Pilar Cámara (Morfología de la sangre) o el propio Raúl Alonso, que ha lanzado Juventud. Poesía reunida 2000-2020.

Más allá de la poesía, otros aciertos de Cántico este pasado año han sido Julio Romero: entrevistas y confesiones (1888-1930), una recopilación de entrevistas hechas por el artista entre los años 1899 y 1930, y que firma el editor y poeta Rafael Inglada; Diarios de pintura, en el que el pintor cordobés Miguel Gómez Losada aborda el vértigo del artista ante el lienzo en blanco; o La vida invisible de Ibn Bayâ, la nueva filigrana poético-filosófica de Hashim Cabrera

Además, la editorial, en colaboración con la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, ha convocado la primera edición del Premio Iridiscente, que nace con el objetivo de dar salida a libros cuya naturaleza difiera de los formatos literarios clásicos.

Utopía Libros, desde su sede en mitad de la Axerquía, sigue apostando por un catálogo donde encontramos historiografía, conocimiento de nuestro patrimonio material e inmaterial, biografías y un compromiso decidido por la memoria histórica y por visibilizar a los más desfavorecidos.

Así, la editorial que dirige Ricardo González Mestre tiene entre sus títulos publicados este año obras tan documentadas e interesantes como Enterado Justicia Militar de guerra en Córdoba, 1036-1945, de Antonio Barragán; Justicia-Democracia; Memoria Democrática; y Corrupción-Fraudes, el tríptico de obras completas que ha firmado exfiscal Carlos Jiménez Villarejo donde recoge su visión de la corrupción, los fraudes, la justicia, la democracia y la memoria histórica, como cuestiones básicas; o Pensamiento y praxis de la izquierda, del politólogo y coordinador Provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez.

Además, Germán Ayala Povedano ha publicado para Utopía El maestro anarquista, la segunda parte de la trilogía Las yeguas de Glauco; Ana Moreno Soriano ahondó en las raíces históricas, culturales y políticas que han constituido la sólida estructura del patriarcado en El laberinto del patriarcado; y el guitarrista Aurelio Amén, historia viva del rock cordobés, ha cronificado los inicios de este movimiento en la ciudad en Un músico en la Córdoba de los 70 .

Tras dos años de parón, la editorial cordobesa Ánfora Nova, fundada en el año 1989 por el escritor y académico ruteño José María Molina Caballero, ha publicado este año varios lanzamientos, aunque el principal ha sido En la rama del verde limón, una antología de poemas inéditos del escritor Juan Ramón Jiménez, coordinada por la ensayista Soledad González Ródenas.

Además, han visto la luz Madre y tierra, del escritor y jurista cordobés Rafael del Campo Vázquez, y El espíritu insumiso de la cal, del poeta, narrador y artista plástico Antonio Quintana.

Más allá de la labor de las editoriales, un puñado de autores cordobeses han entregado algunas de las páginas más memorables de la literatura de este 2022. Entre ellos está el escritor y crítico literario cordobés Vicente Luis Mora, que ha publicado su nuevo libro, Circular 22, editado por Galaxia Gutenberg; o el poeta Pablo García Casado, que ha dado el salto a la novela con La madre del futbolista (Visor), un delicioso retrato, en prosa pulcra, poética y precisa, de una compleja relación materno-filial.

La revelación narrativa de este año ha sido Lugar común (Mixtura), la segunda novela del médico y escritor Rosauro Varo, en la que vuelca, de forma descarnada y magistral, parte de su experiencia como cooperante internacional, y lo hace con una ficción que traza un duro relato de la realidad del continente africano desde un prisma femenino y racializado. Una novela ambiciosa, compleja y dura que ha entusiasmado, entre otros, al periodista y excorresponsal de guerra Alfonso Armada.

En clave de novela histórica, 2022 ha dejado en los estantes el nuevo libro de José Calvo Poyato, El año de la República, publicado por Harpers Collins, en la que el autor egabrense se sumerge en una vida política del Madrid de 1873, agitada por la amenaza de un golpe de Estado. En la misma editorial, una deliciosa sorpresa: Cocola y las gafas asombrosas - cómo activar el pensamiento crítico, un libro en el que cobran vida las ideas filosóficas de José Carlos Ruiz, ilustradas por la artista italiana Evelyn Daviddi.

Y un gran debut narrativo: el del periodista, gestor cultural y graduado en Historia del Arte, Alfredo Asensi, que ha publicado este año su primera novela Cuadernos de Tinder (Íbera Ediciones), una divertida y lúcida sátira de la sociedad contemporánea a partir de una suerte de diarios de un hombre solitario que se abre un perfil en la conocida red social de contactos.

Córdoba sigue siendo germen e imán para las nuevas líricas y también pozo sin fondo para las voces poéticas asentadas. En este campo, este año ha supuesto la vuelta al ruedo editorial de autores de larga tradición poética en Córdoba, como es el caso de Juan Antonio Bernier, que ha publicado en Pre-textos Fruto previo, su último poemario, con el que ganó primer Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona.

Por su parte, Estefanía Cabello ha lanzado este año El cielo roto de Shanghái, publicado por la editorial Bartleby, mientras que 2022 también ha devuelto a las librerías la poesía de José García Obrero, autor de Hueso, un nuevo poemario que toma el testigo de Tocar arcilla al fondo.

Por otra parte, la escritora cordobesa Ana Castro Valero ha ganado el 30 Premio Ricardo Molina de Poesía con su poemario La cierva implacable, mientras que el cordobés Francisco Javier Guerrero ganó el IV Premio Esdrújula de Poesía con Origen de la niebla, y Pedro Cepedal Flores, alumno de la Universidad de Málaga, resultó ganador de la décima edición de Ucopoética.

Son sólo algunos fogonazos literarios (hay más) que sirven para ilustrar cómo ha sido el 2022 para el mundo de las letras cordobesas. Un año en el que la noticia más triste a nivel literario ha sido el cierre de la librería Títere, el proyecto que abrió en el año 1989 Hermenegilda Moreno con la mirada puesta en la literatura infantil.

