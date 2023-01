Julián Maeso ofrecerá un concierto íntimo y exclusivo en Córdoba

El pianista, cantante y compositor Julián Maeso, una de las estrellas de la música de raíz afroamericana en España, ofrecerá este viernes un concierto íntimo para un puñado de personas en el Automático.

Julián Maeso trae a Córdoba su visión del Jazz Funk

Se trata, según ha detallado el club en redes sociales, de un concierto exclusivo para las primeras 50 personas que compren la entrada, que sólo se puede adquirir previa reserva y compra en el mismo local. El artista toledano ofrecerá “un concierto único dividido en dos pases, donde se mostrará la faceta compositiva en clave de country, folk y pop con su acústica y al órgano Hammond”, señalan desde el Automático.

Maeso, ex miembro de The Sunday Drivers, The Blackbirds, Speaklow, The Sweet Vandals, Pájaro, Gran Cañón (junto a Carlos Tarque, Leiva, Ovidi Tormo) y Combo Paradiso, además de prestigioso músico de acompañamiento para M Clan o Quique González, decidió hace una década lanzar música bajo su propio nombre. Debutó en solitario en 2012 con un disco doble, Dreams are Gone, al que siguió el potente One way ticket to Saturn en 2014, y el LP que editó dos años después, Somewhere, Somehow, cuando su nombre ya se había convertido en uno de los imprescindibles de la música negra en España y Europa.

Famoso por su manejo del piano Hammond, al que se han rendido artistas como la cantante Martha High -acompañante vocal de James Brown durante 30 años- o Irma Thomas, conocida como La Reina del Soul de Nueva Orleans, a Maeso lo han reclamado como teclista músicos o bandas como Pájaro, Ken Stringfellow, Taylor McFerrin o The New Master Sounds. Además, la oportunidad de telonear a músicos de la talla de Jakob Dylan, Paul Weller, The James Taylor Quartet, Maceo Parker o Neneh Cherry le ha permitido ensanchar su indiscutible oficio.