Javier Gutiérrez, El Capullo de Jerez y Miguel Campello animan el último fin de semana de noviembre

Tras el aluvión de eventos del otoño cultural (Medina Sonora, Flora, Patios, Cosmopoética, FIP Guadalquivir, Qurtubajazz y Rafael Orozco), la agenda de espectáculos de Córdoba baja el acelerador este último fin de semana de noviembre, en el que el último gran evento antes de que la Navidad se eche encima es el Festival de Piano Rafael Orozco.

Este viernes, de hecho, es el concierto de clausura del festival, que ha dejado grandes momentos a lo largo de todo el mes de noviembre. La gran cita pianística de Córdoba se despide con un concierto de la Orquesta de Córdoba junto al pianista Iván Martín. Será este viernes (20:30) en el Gran Teatro.

Una de las obras cumbre de Raymond Carver llega a Córdoba este sábado con Principiantes: De qué hablamos cuando hablamos de amor. En ella, el enorme actor Javier Gutiérrez, se une a un reparto formado por Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada, Vicky Luengo, para abordar el más universal de los temas sobre la tablas del Gran Teatro. Será el sábado 27 de noviembre a las 20:00.

El músico y compositor Miguel Campello, que fuera líder de El Bicho, tocará en Lucena este sábado a las 20:00. Será un concierto a favor de Infancia Solidaria, organizado por la promotora Sashe Live con la colaboración del Ayuntamiento de Lucena, y se celebrará en el Auditorio Municipal.

Más música en directo. La de Los Hermanos Dalton, que visitan este sábado (21:·30) el escenario del Ambigú Axerquía con su último trabajo Viajar en el tiempo y otras historias, grabado casi en su totalidad durante el periodo de confinamiento.

Por su parte, el joven prodigio Pol Granch visita este sábado la Sala M100. Será a las 21:00 cuando el cantante hispano-francés recupere en Córdoba un concierto que tuvo que suspender por la pandemia.

Flamenco festivo y con denominación de origen en Teatro El Brillante, que acoge el sábado a las 21:00 el concierto de un pura sangre del arte jondo: El Capullo de Jerez.

Además, dentro del ciclo Trasteando con la guitarra flamenca 2021, el domingo a las 12:00 habrá en la Posada del Potro un recital de Ángel Flores.

El Trío Poulenc, formado por Elena Benedicto (oboe), Manuel Angulo (fagot) y Alejandro Álvarez (piano), ofrecen un concierto este sábado a las 20:30 en Orive, dentro del Ciclo de Música Ciudades Patrimonio.

Si lo que te gustan son las bandas de versiones, Long Rock es tu sitio. Este fin de semana lleva tres conciertos: Viernes, Four Cover (23:00), Sábado, Pink Cadillacs (19:00 y 23:00) y domingo Jaloque (18:30).

