El Gran Teatro celebra su 150 aniversario con producciones propias y grandes nombres

El Gran Teatro de Córdoba celebrará a lo largo de todo este año su 150 aniversario, y lo hará con una programación que abordará diversas disciplinas y que contará con espectáculos de producción propia y otros de artistas locales y consagrados.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta del Instituto Municipal de las Artes Escénicas y teniente de alcalde de Cultura, Marián Aguilar, han presentado este martes la programación especial con motivo del 150 aniversario del Gran Teatro, que arrancó en enero y febrero con algunos espectáculos, y que seguirá durante lo que queda de año.

Una programación que incluye, como mínimo, dos espectáculos propios, producidos desde el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba: El sueño de una noche de verano, una gala lírica que reunirá el 1 de abril a al tenor Pablo García López y al actor Fernando Tejero bajo la dirección de Juan Carlos Rubio; y el espectáculo Romances y Coplas de Andalucía, que se podrá ver el 31 de marzo, y que contará con el Coro Brouwer, Javier Riba, Paco Serrano, Javier Povedano, Sara Dénez, Rafael Moreno y Miguel Santiago, con arreglos y dirección de Javier Sáenz-López.

También habrá otras dos coproducciones: los días 28 y 30 de abril, se podrá ver el clásico Aída en una aventura conjunta con la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, y que contará con Lucía Tavira, Eduardo Aladrén, María Luisa Corbacho, Javier Franco, Francisco Santiago y el Coro Ziryab, bajo la dirección escénica de Daniel Piscopo y la dirección musical de Carlos Domínguez-Nieto; y el 3 de junio será el turno de la ópera El gran capitán, una coproducción entre el IMAE y la Orquesta de Córdoba.

Más allá de estos espectáculos propios, la programación del 150 aniversario apuesta por compañías, artistas y nombres consolidados. Los espectáculos anunciados este martes son los siguientes:

Además, la celebración del 150 aniversario no termina aquí, ya que, según ha adelantado Marián Aguilar, en verano y otoño seguirá la programación especial, con las presencias confirmadas de Lola Herrera, Nuria Espert o María José Llergo.

Toda la información sobre las entradas y horarios, en la web del IMAE: https://teatrocordoba.es/genero/150-aniversario/

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!