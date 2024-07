Los fragmentos de luz de Niño Bravo: rock alternativo 'made in Córdoba'

La banda cordobesa Niño Bravo ha publicado en digital y en vinilo su primer álbum Fragmentos de luz, con el que buscan colocar su nombre dentro de las propuestas más estimulantes de la escena del indie rock nacional.

Los ganadores del certamen Dinamomusic en 2022 se han tomado su tiempo antes de publicar su album debut. Se llama Fragmentos de luz, y lo ha producido por José Manuel Muñoz (bajista de la propia banda). El disco se ha masterizado en Kadifornia Mastering, y constituye “una declaración de intenciones de la banda cordobesa, que pretende dar un paso en firme y pasar a formar parte del panorama rock nacional”.

El disco consta de 12 temas que hablan sobre la evolución de las relaciones personales, creando un viaje de emociones que va desde la ilusión a la nostalgia, pasando por momentos de euforia y de recogimiento.

Además, para aquellos que valoran la conexión tangible con la música, el disco ha salido en formato físico, y ya se puede adquirir en la web del grupo o en tiendas como Discos Vitalogy, en córdoba.

Entre sus próximos conciertos está el que ofrecerán en el Festival Internacional de Beniccassim (FIB), donde han sido escogidos para actuar en el Heineken Rising Stars Contest.

