Fosforito recibe el premio Paco Toronjo a Leyendas del Flamenco en Huelva

El cantaor de Puente Genil (Córdoba) Antonio Fernández Díaz, más conocido como Fosforito, ha recibido este martes el Premio Paco Toronjo a Leyendas del Flamenco. La entrega del galardón ha tenido lugar en el primer día del Festival Flamenco Ciudad de Huelva, que se celebra del 6 al 17 de junio en Huelva.

Este homenaje a una trayectoria que comenzó en 1947, cuando aquel joven cantaor se hacía llamar Antonio de Puente Genil, ha estado enmarcado en una conferencia ilustrada a cargo del también cantaor de Puente Genil, Julián Estrada, en la Casa Colón de Huelva.

Fosforito comenzó su carrera artística cantando en diversas tabernas de su pueblo y con 15 años se trasladó a Málaga y actuó en varias localidades con el nombre de Antonio de Puente Genil. Su consagración llegaría en 1956, cuando consiguió el primer premio del I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Aquí fue donde recibió el mismo apodo que su padre, Fosforito, por sus interpretaciones de los cantes de Francisco Lema Fosforito.

A partir de ese momento se dedicó profesionalmente al cante, publicando varios discos, realizando giras y actuando en radio y televisión. Actualmente, cuenta con 26 discos publicados y su trayectoria ha sido reconocida con el premio Compás del Cante y con el nombramiento de director honorario de la cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera.

