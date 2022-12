‘Festival’, de Darius Bogdanowicz, gana el cuarto Certamen Biblioteca Antonio Gala

El escritor Darius Bogdanowicz, miembro de la vigésima promoción, ha resultado ganador del cuarto Certamen Literario Biblioteca Fundación Antonio Gala con la novela presentada bajo el título Festival, de acuerdo con el fallo hecho público ayer en un acto celebrado en la Fundación.

En el certamen, también se ha designado como finalista a la escritora Carmen Rotger Ordóñez, de la decimoctava promoción, quien presentó la novela Los fieles. El IV Certamen Literario Biblioteca Fundación Antonio Gala ha sido convocado con la colaboración de la Editorial Almuzara, que publicará la obra ganadora la próxima primavera en su sello literario Berenice.

El jurado ha estado compuesto por el presidente de la Fundación Antonio Gala, Francisco Moreno Crespo, el director de la Fundación, José María Gala, el director general de Almuzara, Antonio Cuesta, y el editor Javier Ortega.

Escritor y artista de performance, Bogdanowicz escribe historias ancladas a la contemporaneidad pero abiertas al sueño. Sus ficciones comparten un interés por las políticas del viaje, el nomadismo, la hipermovilidad y la migración. En paralelo, presenta performances, lecturas de narrativa y spoken-word en escenarios minimalistas que toman lugar tanto dentro como fuera de los cubos blanco y negro.

Entre 2016 y 2020 actuó regularmente para el Marina Abramović Institute (Copenhague, Oslo, Bonn, Frankfurt, Belgrado) y para el Théâtre de la Monnaie (Bruselas), entre otros proyectos profesionales en el ámbito del espectáculo y el arte contemporáneo. Ha escrito un libro de relatos, Cuentos de Ciudad y Ruina (2014), una novela corta, Deep Dream (2016), distribuida por Motto Books (Berlín) y una novela, Festival (2019), presentada en la exposición Metasporas (Point Culture, Bruselas, 2020).

Ha creado y presentado alrededor de Europa varias piezas de performance, entre las que destacan Bands of Young Kids Seeking Trouble Dressed by N*ke and Ad*das (Quartier am Hafen en Colonia, Magaçin en Belgrado y Artist Commons en Bruselas, 2019), White Sheet (Barcelona, 2014. Lesbos, 2018) y Salvando las Distancias (Lesbos, 2018). En 2021 fue artista residente de la Fábrica de Creación Fabra i Coats (Barcelona). Se graduó del Máster en Narrativa Especulativa (École de Recherche Graphique – ERG, Bruselas, 2019) y del Grado en Artes y Diseño (Escola Massana, Barcelona, 2016).

Durante su estancia en la Fundación Antonio Gala ha estado escribiendo una nueva novela de realismo mágico, Calima, un relato que toma como trasfondo el turismo de cruceros, extraños encuentros eróticos y choques entre clases sociales en la era del cambio climático.